Evo kako da provjerite šta vještačka inteligencija zna o vama

Autor:ATV redakcija
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Vještačka inteligencija postala je dio svakodnevice, a savremeni AI asistenti sve češće se povezuju sa elektronskom poštom, kalendarima, dokumentima i drugim aplikacijama kako bi korisnicima olakšali obavljanje različitih zadataka.
Iako takve mogućnosti štede vrijeme, otvaraju i važno pitanje zaštite privatnih podataka.
U zavisnosti od odobrenih dozvola, AI alati mogu imati pristup elektronskim porukama, fotografijama, dokumentima, kontaktima i drugim ličnim informacijama.
To, međutim, ne znači da svaka aplikacija automatski prati aktivnosti korisnika, već da obim pristupa zavisi od njenih mogućnosti i datih ovlašćenja.
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Stručnjaci savjetuju da redovno provjeravate dozvole aplikacija u podešavanjima telefona, posebno one koje se odnose na kameru, mikrofon, fotografije i lokaciju.
Takođe, preporučuje se provjera naloga povezanih sa AI asistentima, kao i izbjegavanje unošenja lozinki, bankovnih podataka i fotografija ličnih dokumenata u razgovore sa vještačkom inteligencijom.
Vještačka inteligencija može biti izuzetno koristan pomoćnik, ali je za očuvanje privatnosti najvažnije da joj omogućimo pristup samo onim podacima koji su zaista neophodni.
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