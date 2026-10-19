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Evo kako da provjerite šta vještačka inteligencija zna o vama

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19.10.2026 20:46

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Вјештачка интелигенција (ВИ) је способност рачунарских система и машина да опонашају људске функције попут размишљања, учења, рјешавања проблема и доношења одлука
Foto: pexels/Google DeepMind

Vještačka inteligencija postala je dio svakodnevice, a savremeni AI asistenti sve češće se povezuju sa elektronskom poštom, kalendarima, dokumentima i drugim aplikacijama kako bi korisnicima olakšali obavljanje različitih zadataka.

Iako takve mogućnosti štede vrijeme, otvaraju i važno pitanje zaštite privatnih podataka.

U zavisnosti od odobrenih dozvola, AI alati mogu imati pristup elektronskim porukama, fotografijama, dokumentima, kontaktima i drugim ličnim informacijama.

To, međutim, ne znači da svaka aplikacija automatski prati aktivnosti korisnika, već da obim pristupa zavisi od njenih mogućnosti i datih ovlašćenja.

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Stručnjaci savjetuju da redovno provjeravate dozvole aplikacija u podešavanjima telefona, posebno one koje se odnose na kameru, mikrofon, fotografije i lokaciju.

Takođe, preporučuje se provjera naloga povezanih sa AI asistentima, kao i izbjegavanje unošenja lozinki, bankovnih podataka i fotografija ličnih dokumenata u razgovore sa vještačkom inteligencijom.

Vještačka inteligencija može biti izuzetno koristan pomoćnik, ali je za očuvanje privatnosti najvažnije da joj omogućimo pristup samo onim podacima koji su zaista neophodni.

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Tagovi :

Vještačka inteligencija

tehnologija

Privatnost na internetu

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