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Umrla bivša djevojka Džastina Bibera

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19.10.2026 20:13

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Бивша дјевојка Џастина Бибера Сахара Реј
Foto: Screenshot/Instagram

Preminula je australijska manekenka i dizajnerka Sahara Rej, koja je u medijima bila poznata i po vezi sa pjevačem Džastinom Biberom.

Imala je 34 godine. Vijest o njenoj smrti objavio je američki portal TMZ. Njena porodica potvrdila je tu informaciju.

"Umrla je sinoć u bolnici, okružena porodicom. Bila je veoma voljena”, stoji u njihovoj izjavi. Uzrok smrti zasad nije zvanično potvrđen.

Karijera i medijska eksponiranost

Rej je izgradila uspješnu karijeru kao manekenka i influenserka. Veliki broj pratilaca na Instagramu pomogao joj je da pokrene sopstveni brend kupaćih kostima, "Sahara Ray Swim". Široj javnosti postala je poznata 2016. godine, nakon što su objavljene njene fotografije sa ljetovanja na Havajima, gdje je bila sa Džastinom Biberom. Prije toga mediji su je povezivali sa australijskim pjevačem Kodijem Simpsonom.

Borba sa rijetkom bolešću

Sahara je bila kćerka australijske surferske legende Tonija Reja, a odrasla je seleći se između Australije, Kalifornije i Havaja. Prije dvije godine javno je progovorila o svojoj borbi sa Gijen-Bareovim sindromom. Taj rijetki neurološki poremećaj dijagnostikovan joj je nakon teške saobraćajne nesreće, a zbog posljedica bolesti bila je djelimično nepokretna, prenosi Kurir.

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Umrla Sahara Rej preminula

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