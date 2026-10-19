Kondić Panić o protestima u Francuskoj: Policija se suočava sa izazovima

Na ulicama Francuske i Pariza vidljive su posljedice dugogodišnjih problema, izjavila je šef Predstavništva Republike Srpske u Francuskoj Bojana Kondić Panić, gostujući u Centralnim vijestima ATV-a.

Govoreći o uzrocima nezadovoljstva građana, Kondić Panić je istakla da je tokom prethodnih godina došlo do pada životnog standarda u Francuskoj, na šta su, prema njenim riječima, uticali pandemija virusa korona i visoka zaduženost zemlje.

"Tokom prethodnih godina došlo je do pada standarda u Francuskoj. Tu je uzrok bila i pandemija virusa korona, ali velika zaduženost Francuske svakako je jedan od značajnih faktora. Francuska je druga zemlja u Evropi po doprinosu koji daje zajedničkom budžetu Evropske unije. Vidjeli smo i da je Francuska predvodila pomoć Ukrajini, uz izdvajanje velikih novčanih sredstava iz budžeta. Sve se to postepeno odražavalo na životni standard stanovništva", rekla je Kondić Panić.

Protesti utiču na svakodnevni život građana

Ona je ukazala na to da protesti utiču na svakodnevni život stanovnika Pariza, zbog čega mnogi nastoje da izbjegnu područja na kojima se održavaju okupljanja, dok pojedini privredni subjekti zatvaraju svoje objekte.

"Činjenica je da to utiče na svakodnevni život građana. Svi pokušavaju da se sklone iz Pariza ili da ostanu u svojim stanovima. Veći dio privrednih subjekata zatvara svoje radnje, potpuno ih zabarikadira raznim pomagalima i jednostavno čeka da sve prođe. Nije prijatno, svakako, ali činjenica je da to ne obuhvata cijeli Pariz. Otprilike se zna na kojim lokacijama će se demonstranti okupljati i kojim će se putanjama kretati. Zatim se pažnja usmjerava na te dijelove kako bi se izbjegavali, dok ostali dijelovi grada funkcionišu sasvim normalno", navela je Kondić Panić.

Policija i dalje pred izazovima

Govoreći o tome da li francuska policija drži situaciju pod kontrolom, Kondić Panić ocijenila je da dešavanja na ulicama ukazuju na poteškoće u održavanju reda i bezbjednosti.

"U ovom trenutku vidimo da policija ne drži stvari pod kontrolom, bez obzira na to kakva poruka želi da se pošalje. Sama činjenica da i ministar unutrašnjih poslova nudi svoju ostavku govori da stvari nisu baš pod kontrolom i da su izmakle kontroli. Činjenica je i da Francuska ima kapacitet da stavi situaciju pod kontrolu, imajući u vidu snagu i jačinu vojske i obavještajnih službi. Ipak, pitanje je u kojoj mjeri to može da obuhvati", rekla je ona.

Kondić Panić osvrnula se i na stav francuskog predsjednika Emanuela Makrona, ističući da je važno razlikovati proteste u kojima građani izražavaju nezadovoljstvo i traže promjene od postupaka koji uključuju uništavanje javne imovine.

"Predsjednik Makron je rekao u svom obraćanju da treba razlikovati one demonstrante koji traže svoja prava, povećanje životnog standarda, reformu obrazovnog sistema, uticaj na cijene goriva ili olakšavanje svakodnevnog života Francuza, od onih koji uništavaju državnu imovinu i kulturne spomenike. To su dvije različite stvari", zaključila je Kondić Panić.