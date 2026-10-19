Đokić za ATV: Imali smo agronoma na čelu termoelektrane, politička kadrovanja dovela su do problema

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je za ATV da je u kadrovskoj politici zavisnih preduzeća Elektroprivrede Srpske bilo pogrešnih odluka, na koje su uticali i politički interesi.

Govoreći o problemima u Rudniku i termoelektrani Ugljevik, Đokić je kao jedan od primjera naveo ranije imenovanje agronoma na čelo termoelektrane.

"Mislim da je bilo promašaja u kadrovskoj politici u okviru zavisnih preduzeća usljed političkih uticaja. Vi znate da je sistem vlasti zasnovan na koalicionom sporazumu, da oni predlažu kadrove za određene pozicije. U jednom periodu u Ugljeviku smo na čelu termoelektrane imali agronoma“, rekao je Đokić.

On je naglasio da o tom čovjeku ima dobro lično mišljenje, ali da nije bio stručan za funkciju koju je obavljao.

"Ja o njemu imam lijepo mišljenje kao čovjeku, ali kao stručnjak nije mogao ni trebao da se prihvati da postane direktor“, poručio je Đokić.

Prema njegovim riječima, upravo u tom periodu zabilježeno je najmanje izvršenih eksproprijacija, što je kasnije dovelo do niza problema.

"Ali zato što je bio direktor, u tom periodu imamo najmanje izvršenih eksproprijacija. Tada je došlo do ovog poremećaja koji se kasnije lančano počeo odražavati na nastanak drugih problema koji su doveli do toga da imamo zastoj u rudarskoj proizvodnji“, istakao je ministar.

Đokić je dodao da to nije jedini problem u elektroenergetskom sistemu Srpske.

Govoreći o odgovornosti, naveo je da javna preduzeća imaju svoje organe upravljanja, od nadzornih odbora do direktora, čije su nadležnosti zakonski definisane.

Ocijenio je i da nadzorni odbori u ranijem periodu nisu u dovoljnoj mjeri kontrolisali rad uprava preduzeća, već su, kako je naveo, više bili u funkciji bezuslovne podrške njihovim zahtjevima.

Dodik najavio smjene

Prethodno je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio značajne promjene u funkcionisanju institucija i javnog sektora Republike Srpske, uključujući smjene odgovornih za zaustavljanje važnih projekata.

Milorad Dodik ATV

Posebno je naglasio da više neće biti tolerisano odugovlačenje realizacije velikih infrastrukturnih i energetskih projekata, pogotovo u situacijama kada je novac za njihovu izgradnju već obezbijeđen.

"Mnoge stvari ne smiju više da stoje ni zbog čega. Gdje se utvrdi da stoji zbog direktora ili grupe ljudi, oni moraju da odu. Ne možemo gledati mjesecima mlataranje oko imovinskih odnosa da bi stajao autoput, elektrana ovo ili ono. U uslovima obezbijeđenog novca stalno imamo problem sa tom pričom", poručio je Dodik.

Republika Srpska Dodik najavio velike promjene i smjene

Kao jedan od najvećih problema naveo je sporo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zbog kojih, kako kaže, godinama može biti blokirana izgradnja auto-puteva i elektrana.