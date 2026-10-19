Kristijano Ronaldo suspendovan iz reprezentacije, mora da plati i novčanu kaznu

Autor:ATV redakcija
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Fudbalski savez Portugala pokrenuo je disciplinski postupak protiv Kristijana Ronalda i kažnjen je finansijski za svoj ispad.
Savez je objavio da je donijeta kazna da Ronaldo bude suspendovan na 30 dana iz reprezentacije, kao i da je dužan da plati 255 evra.
Ronaldo je i priznao u suštini da je zaslužio kaznu, ali nema dileme da je ovo daleko ispod očekivanja za incident koji je napravio.
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Ronaldo je za Portugal debitovao 2003. godine, a do sada je odigrao 234 utakmice i postigao 146 golova.
Sa reprezentacijom je osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine, kao i trofeje Lige nacija 2019. i 2025. godine.
(b92)
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