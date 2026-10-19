Mančester sitiju prijeti izbacivanje iz Premijer lige?!

Mančester siti mogao bi da se suoči sa jednom od najtežih kazni u istoriji engleskog fudbala, a prema informacijama koje prenosi "Dejli mejl", posljedice bi mogle da budu toliko ozbiljne da klub već tokom ove sezone ostane bez mjesta u Premijer ligi.

Oliver Holt, urednik fudbalske redakcije pomenutog lista, tvrdi da se za "građane" sprema oduzimanje velikog broja bodova. Takav scenario praktično bi značio ispadanje iz elitnog ranga, dok bi dodatna kazna mogla da ih sačeka i u narednoj sezoni.

Prema istim navodima, Siti ne bi bio automatski prebačen u Ligu 2, odnosno četvrti rang engleskog fudbala. Ipak, postoji mogućnost da klub bude sankcionisan i u takmičenjima pod okriljem Engleske fudbalske lige, iako ta organizacija nije obavezna da prihvati takvu odluku. Uz oduzimanje bodova, očekuje se i značajna novčana kazna.

Podsjetimo, Mančester siti je pokrenuo žalbeni postupak nakon što je nezavisna komisija utvrdila da je klub prekršio 114 od ukupno 115 finansijskih pravila za koja je bio optužen.

Konačna odluka o sankcijama još nije donijeta, ali Premijer liga navodno želi da kazna bude poznata prije nego što se odluči o žalbi kluba. Presuda po žalbenom postupku očekuje se sredinom januara 2027. godine, a cilj je da se čitav slučaj završi tokom aktuelne sezone.

Neizvjesnost, međutim, već izaziva nezadovoljstvo među ostalim klubovima Premijer lige. Kako prenose engleski mediji, iz pojedinih sredina stižu sve glasnije primjedbe zbog toga što još nije jasno kakve će posljedice imati postupak protiv Sitija na rasplet prvenstva.

"Niko više ne zna za šta igra u ovoj sezoni i kako će se stvari uopšte razriješiti prije maja mjeseca", navodno je poruka koja se može čuti među nezadovoljnim klubovima.

Ukoliko se najavljeni scenario ostvari, posljedice bi mogle da budu dalekosežne ne samo za Mančester siti, već i za borbu za titulu, evropska mjesta i opstanak u Premijer ligi.

Za sada, ipak, sve ostaje na nivou medijskih navoda, dok se čeka zvanična odluka nadležnih.