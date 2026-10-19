Navijači Juventusa izviždali igrače

Autor:ATV redakcija
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Igrači Juventusa suočili su se sa žestokim protestima svojih navijača nakon ubjedljivog poraza od 3:0 na domaćem terenu od Lacija.
Juventus je očajno izgledao na terenu tokom čitave utakmice.
🚨🧣🔥 JUVENTUS SCARVES SET ON FIRE IN FRONT OF THE PLAYERS
The scenes at the end of the match, as a few furious Juventus supporters burned club scarves while the Bianconeri players stood in front of the Curva. https://t.co/nxcYzTwOGn— JuveFC (@juvefcdotcom) October 19, 2026
Po završetku utakmice, dočekali su ih zvižduci navijača. Pojedinci su i palili šalove Juventusa. Da stvari ne štimaju pokazuje i obračun trenera Lućana Spaletija i kapitena Bremera.
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