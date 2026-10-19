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Navijači Juventusa izviždali igrače

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19.10.2026 15:33

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Навијачи Јувентуса извиждали играче
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Marco Alpozzi

Igrači Juventusa suočili su se sa žestokim protestima svojih navijača nakon ubjedljivog poraza od 3:0 na domaćem terenu od Lacija.

Juventus je očajno izgledao na terenu tokom čitave utakmice.

Po završetku utakmice, dočekali su ih zvižduci navijača. Pojedinci su i palili šalove Juventusa. Da stvari ne štimaju pokazuje i obračun trenera Lućana Spaletija i kapitena Bremera.

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Juventus

Navijači

poraz

Serija A

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