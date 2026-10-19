Navijači Juventusa izviždali igrače

Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Marco Alpozzi

Igrači Juventusa suočili su se sa žestokim protestima svojih navijača nakon ubjedljivog poraza od 3:0 na domaćem terenu od Lacija.

Juventus je očajno izgledao na terenu tokom čitave utakmice. 🚨🧣🔥 JUVENTUS SCARVES SET ON FIRE IN FRONT OF THE PLAYERS The scenes at the end of the match, as a few furious Juventus supporters burned club scarves while the Bianconeri players stood in front of the Curva. https://t.co/nxcYzTwOGn — JuveFC (@juvefcdotcom) October 19, 2026 Po završetku utakmice, dočekali su ih zvižduci navijača. Pojedinci su i palili šalove Juventusa. Da stvari ne štimaju pokazuje i obračun trenera Lućana Spaletija i kapitena Bremera. Fudbal Kapiten udario na saigrače u Juventusu, Spaleti mu brutalno odgovorio: "I ti si kriv za debakl!"

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