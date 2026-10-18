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Murinju se trese klupa: Perez već odabrao njegovog nasljednika

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18.10.2026 21:16

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Мурињу се тресе клупа: Перез већ одабрао његовог насљедника
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Nezadovoljstvo u Real Madridu sve je veće zbog rezultata na početku sezone, a prema posljednjim informacijama, rukovodstvo kluba već razmatra mogućnost promjene na trenerskoj klupi.

Žoze Murinjo nije uspio da donese očekivani preokret u igri madridskog velikana, koji i dalje zaostaje za Barselonom. Osim rezultata, dodatnu zabrinutost izazivaju odnosi unutar ekipe, jer portugalski stručnjak još nije uspio da uspostavi željenu atmosferu i uigranost među fudbalerima.

Iako je po dolasku dobio široka ovlašćenja, finansijsku podršku i mogućnost da ekipu pojača igračima po sopstvenom izboru, Murinjo za sada nije opravdao očekivanja čelnika kluba.

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Zbog toga se sve glasnije govori o njegovoj budućnosti, a pojedini mediji tvrde da predsjednik Reala Florentino Perez već zna kome bi povjerio ekipu u slučaju rastanka sa Portugalcem.

Riječ je o Didijeu Dešanu, legendarnom francuskom fudbaleru i treneru, koji je Svjetsko prvenstvo osvajao i kao igrač i kao selektor.

Prema tim navodima, Perez je najbližim saradnicima već otkrio da upravo Dešana vidi kao idealnog kandidata za Murinjovog nasljednika.

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Ipak, odluka o eventualnoj smjeni još nije donesena. Portugalac i dalje ima podršku fudbalera, ali bi naredni rezultati mogli odrediti koliko će se još zadržati na klupi.

Posebno važan biće predstojeći El Klasiko, s obzirom na to da Real već ima značajan zaostatak za najvećim rivalom.

Ukoliko se situacija uskoro ne promijeni, nije isključeno da Perez povuče radikalan potez i pokrene novu rekonstrukciju stručnog štaba.

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Tagovi :

Žoze Murinjo

Florentino Perez

Real Madrid

Fudbal

trener

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