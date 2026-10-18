Milan se kockao sa tri gola prednosti: Atalanta bila nadomak velikog povratka

Fudbaleri Milana savladali su Atalantu rezultatom 3:2 u utakmici u kojoj su imali tri gola prednosti, ali su na kraju morali žestoko da se bore kako bi sačuvali pobjedu.

Malo je nedostajalo da gosti prirede veliki preokret, pošto su u drugom poluvremenu uspjeli da postignu dva pogotka i potpuno vrate neizvjesnost u susret.

Milan je bolje ušao u utakmicu, a već u 13. minutu Kristijan Pulišić zatresao je mrežu Atalante. Ipak, slavlje domaćih nije dugo trajalo jer je nakon provjere video-snimka pogodak poništen zbog ofsajda.

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Ono što Amerikancu nije priznato, Gonsalo Ramos uspio je da nadoknadi desetak minuta kasnije. Poslije igranja rukom u kaznenom prostoru Atalante, sudija Danijele Kifi je uz pomoć VAR-a pokazao na bijelu tačku, a Ramos je u 24. minutu bio precizan za vođstvo Milana.

Atalanta je pokušavala da uzvrati, a jednu od najboljih prilika imao je Lazar Samardžić, koji je u 42. minutu šutirao pored stative.

Kazna je stigla praktično u narednom napadu. Adrijen Rabio je u 43. minutu iskoristio dodavanje Dijega Moreire i preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora udvostručio prednost domaćih.

U nastavku je Milan imao priliku da mnogo ranije riješi pitanje pobjednika. Nakon nove intervencije VAR-a dosuđen je još jedan jedanaesterac, ali je ovoga puta golman Atalante Marko Karneseki pročitao namjeru Ramosa i odbranio njegov udarac.

Ipak, domaći su već u istom, 57. minutu, stigli do trećeg pogotka. Luka Modrić izveo je korner, Rabio je glavom vratio loptu pred gol, gdje se najbolje snašao Mario Hila i pogodio za velikih 3:0.

Mario Hila slavi gol Tanjug/AP/Luca Bruno

Činilo se da je utakmica odlučena, ali Atalanta nije namjeravala da se preda.

Prvo je Nikola Krstović u 63. minutu pogodio stativu, da bi samo četiri minuta kasnije Đanluka Gaetano preciznim udarcem smanjio na 3:1.

Taj pogodak dao je dodatni vjetar u leđa gostima, koji su nastavili da napadaju. U 82. minutu Krstović je izbjegao odbranu Milana, izašao sam pred golmana Majka Manjana i poslao loptu u donji lijevi ugao za 3:2.

Gol Nikole Krstovića Tanjug/AP/Luca Bruno

Utakmica je tako ušla u neizvjesnu završnicu, a prilike su se nizale na obje strane.

Ardon Jašari je u 88. minutu mogao da otkloni sve dileme, ali je Karneseki sjajnom intervencijom zaustavio njegov udarac. Na drugoj strani, Davide Zapakosta je u sudijskoj nadoknadi pokušao da donese izjednačenje Atalanti, međutim, Manjan je bio na visini zadatka.

Posljednju priliku na utakmici imao je Ramos, čiji je udarac u 95. minutu odbranio Karneseki.

Milan je na kraju ipak sačuvao prednost i stigao do pobjede, iako je nakon vođstva od 3:0 sebi dozvolio da u posljednjim minutima strahuje za sva tri boda.

Utakmicu je, inače, obilježila i povreda Seada Kolašinca, koji je morao da napusti teren već u 20. minutu.