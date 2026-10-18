Leće razbio Udineze u gostima: Tri gola za ubjedljivu pobjedu

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Lećea ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju kod Udinezea, slavivši rezultatom 3:0 u utakmici u kojoj su iskoristili svoje prilike i domaćinu nanijeli težak poraz.
Gosti su do prednosti stigli već u 11. minutu, kada je poslije kornera Antonina Gala najviši u skoku bio Kijalonda Gaspar, koji je glavom poslao loptu u mrežu za 0:1.
Leće je prednost udvostručio u 33. minutu, ponovo nakon kornera. Ovoga puta lopta je pogodila Konana Ndrija i odbila se u gol, pa su gosti na odmor otišli sa dva gola prednosti.
Udineze je pokušavao da se vrati u utakmicu, a najbliži tome bio je u 60. minutu, kada je Jakub Pjotrovski zatresao mrežu. Ipak, nakon provjere u VAR sobi, pogodak je poništen zbog ofsajda.
Domaćin je imao još nekoliko prilika, ali nije uspio da savlada golmana Vladimira Falkonea. Na drugoj strani, Leće je mogao i ranije da riješi pitanje pobjednika, ali je golman Udinezea Maduka Okoje u nekoliko navrata odlično intervenisao.
Konačan rezultat postavio je Džamil Zibert u 86. minutu, samo četiri minuta nakon ulaska u igru. Poslije odličnog samostalnog prodora ušao je u šesnaesterac i preciznim udarcem pogodio gornji lijevi ugao gola Udinezea.
Leće je tako zasluženo stigao do trijumfa, dok je Udineze, uprkos prilikama koje je stvorio, ostao bez postignutog gola.
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