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"Vlahović će se možda pokajati zbog Juventusa"

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18.10.2026 15:26

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Душан Влаховић из Јувентуса слави након што је постигао гол током утакмице италијанске Серије А између Јувентуса и Хелас Вероне у Торину, Италија, недјеља, 3. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

Dušan Vlahović je ljetos završio epizodu u Juventusu i preselio se u Bešiktaš, ali se i dalje priča o tome da li su dve strane trebale da nastave saradnju.

U razgovoru za Gazetu delo Sport, Darko Kovačević, nekadašnji centarfor Stare dame, govorio je o razlazu srpskog napadača i italijanskog velikana.

“Vlahović je vezan za Juventus, možda će se pokajati zbog odlaska. Spaletiju nedostaje napadač poput Dušana, trebalo je da ga zadrže u Torinu."

U Juventusu se sve više razmatra mogućnost da Voltemade i Randal Kolo Muani zaigraju zajedno, što bi moglo da bude jedno od rješenja za probleme u ofanzivi.

Kovačević ne odbacuje takvu kombinaciju, naročito u trenutku kada je Kenan Jildiz povrijeđen, ali smatra da je za njemačkog napadača najvažnije da dobije kontinuitet i povjerenje.

“Mogu da ih zamislim zajedno, to bi moglo da bude dobro rješenje sada kada je Jildiz povređen. Ipak, Spaletiju je potreban snažan napadač. Ja bih mnogo vjerovao Nijemcu. Prolazi kroz dobar period i potrebno mu je samo povjerenje da bi postao Juventusova devetka”.

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Dušan Vlahović

Juventus

Lućano Spaleti

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