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Čato za ATV: Sve odgođeno do petka, klub se pobrinuo za smještaj i advokata

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17.10.2026 18:23

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Чато за АТВ: Све одгођено до петка, клуб се побринуо за смјештај и адвоката
Foto: ATV

Jedanaest osoba koje su bile uhapšene u Atini su danas bile na suđenju, i pušteni su da budu na slobodi do nastavka suđenja, rekao je za ATV Dejan Čato, direktor FK Borac.

"Danas je već treći put odgođena presuda, zato što se nisu pojavili svjedoci iz grčke policije i odgođeno je sve za naredni petak. Momci su smješteni, klub se pobrinuo za smještaj i advokata. Ambasador i ljudi iz Ambasade su nas podržali i bili su konstantno na ruci i od pomoći. Bili su čak i predstavnici na suđenju. Ono što sada znam jeste da su momci dobro, da se roditelji ne brinu, i mislim da su već kontaktirali sa porodicama, te se nadam da će sve ovo brzo završiti", rekao je Čato.

Podsjećamo, 11 navijača banjalučkog Borac uhapšeno je u Atini uoči meča sa Panatinaikosom nakon incidenta sa grčkom policijom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Borac

Atina

Navijači

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