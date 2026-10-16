Logo

Konferencijska liga: Fudbaleri Borca poraženi u Atini

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 20:51

Komentari:

0
ФК Борац у Атини против ФК Панатинаикоса
Foto: ATV

Borac nije pao u Atini bez ispaljenog metka, ali ovaj put Banjalučani su morali da stegnu ruku rivalima i čestitaju im na pobjedu. Panatinaikos je u drugom sudaru sa šampionom BiH osvojio tri boda te je odbranio domaći teren na Olimpijskom stadionu.

Opširnije u video prilogu...

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fudbal

FK Borac

FK Panatinaikos

Atina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Огласио се Алберт Ријера након пораза Звезде од Лугана

Fudbal

Oglasio se Albert Rijera nakon poraza Zvezde od Lugana

2 h

0
Амбасадор БиХ у Грчкој за АТВ: Сутра рочиште за 11 навијача Борца ухапшених у Атини

Fudbal

Ambasador BiH u Grčkoj za ATV: Sutra ročište za 11 navijača Borca uhapšenih u Atini

5 h

0
Величали Хитлера у Сплиту: Почело хапшење, идентификовано десет особа

Fudbal

Veličali Hitlera u Splitu: Počelo hapšenje, identifikovano deset osoba

10 h

7
Мариновић: Нисмо ушли у утакмицу онако како смо требали, овакве пенале не смијемо себи дозволити

Fudbal

Marinović: Nismo ušli u utakmicu onako kako smo trebali, ovakve penale ne smijemo sebi dozvoliti

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

52

Direktor Nobelove fondacije podnijela ostavku

21

48

OpenAI na sudu: Osam američkih država tvrdi da ČetGPT podstiče samopovređivanje

21

45

Portparol Bijele kuće odlazi sa funkcije nakon samo pet dana

21

40

Oglasila se Gradska uprava o otkazima za stotine radnika: "Zakonsko postupanje gradonačelnika"

21

34

Zima kakvu ne očekujemo: Nove prognoze donose iznenađenje za BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima