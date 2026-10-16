Konferencijska liga: Fudbaleri Borca poraženi u Atini

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Borac nije pao u Atini bez ispaljenog metka, ali ovaj put Banjalučani su morali da stegnu ruku rivalima i čestitaju im na pobjedu. Panatinaikos je u drugom sudaru sa šampionom BiH osvojio tri boda te je odbranio domaći teren na Olimpijskom stadionu.
Opširnije u video prilogu...
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
2 h0
Fudbal
5 h0
Fudbal
10 h7
Fudbal
23 h0
Najnovije
Najčitanije
21
52
21
48
21
45
21
40
21
34
Trenutno na programu