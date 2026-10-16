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Brojke su zabrinjavajuće: Evo koliko vremena potrošimo na seks tokom života

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16.10.2026 21:16

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Жена и мушкарац леже у кревету.
Foto: Pexels/cottonbro studio

Novo istraživanje koje je sproveo „Ribok“ pokazalo je da ljudi tokom života ne provedu mnogo vremena u seksualnim odnosima.

Fitnes brend želio je da sazna koliko vremena ljudi posvećuju ovoj fizičkoj aktivnosti tokom života. U saradnji sa istraživačkom agencijom „Censuswide“, „Ribok“ je analizirao podatke iz devet zemalja i otkrio da ljudi u prosjeku provedu 0,45 odsto života, odnosno 117 dana, u seksualnim odnosima, piše „Complex“.

Iako bi se moglo pomisliti da veći broj seksualnih odnosa pozitivno utiče na ljude, rezultati istraživanja nisu pokazali takvu povezanost. Naime, nije utvrđena korelacija između sreće i učestalosti seksualnih odnosa, a oni koji su češće imali seks nisu prijavili veći stepen zadovoljstva.

Osim što tokom života ne provode mnogo vremena u seksualnim odnosima, ljudi nemaju ni veliki broj seksualnih partnera. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, većina muškaraca tokom života ima u prosjeku šest partnerki, dok žene u prosjeku imaju četiri partnera.

Među onima koji su tokom života imali 15 ili više seksualnih partnera, udio muškaraca iznosi nešto više od 20 odsto, dok je kod žena taj procenat oko 10 odsto.

Prema rezultatima pomenutog istraživanja, do 71. godine života ljudi će u prosjeku provesti svega 117 dana u seksualnim odnosima.

Zanimljivo je da ćemo tokom života više vremena posvetiti vježbanju nego seksu. Prema istoj studiji, ljudi u prosjeku provedu čak 180 dana trenirajući, što je znatno više vremena nego što ga posvete intimnim trenucima, prenosi Super žena

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