„Bolesna si, ali izliječićeš se“: Sanja je pet puta pobijedila karcinom, a njena ljubavna priča rasplakaće i najtvrđa srca

Pet puta je pobijedila karcinom, a svoj lijek pronašla je sasvim slučajno, na jednoj svadbi, a koji je danas krunisan sa deset godina bezuslovne ljubavi i podrške.

Sanja Jovanović je heroina čija je životna priča rasplakala gledaoce širom malih ekrana jer ono o čemu je ona govorila, možete vidjeti samo u filmovima.

Naime, Sanja je još tokom fakultetskih dana, kao mlada djevojka sa svoje 23 godine otkrila da boluje od karcinom štitne žlijezde. Kako kaže, na početku nije povjerovala u dijagnozu, ali je ubrzo operisana i uslijedilo je zračenje i svi teški dani.

„Četiri godine nakon toga otkriven mi je karcinom dojke. Tada sam majku zvala i rekla, majka, ja imam karcinom dojke. Majka je uletela u kupatilo i rekla, Sanja šta pričaš pa ne mora oko tebe sve biti negativno. Nakon toga sam uradila ultrazvuk i pokazao je da je promjena, ali nije bila tipična“, rekla je Sanja Prvu TV.

S obzirom da je imala već prethodno iskustvo sa karcinomom i obratila se doktoru, koji ju je prvi put operisao, urađeni su nalazi i utvrđeno je prisustvo maligniteta. Sanja je operisana 2015. godine.

„Onda sam ja prošla cjelokupno liječenje. Imala sam hemioterapiju, imala sam zračenje. Sve je bilo u redu neke tri godine“, rekla je Sanja.

Period između dijagnoza bio je život u strahu, kako kaže Sanja.

„Ja sam imala utisak da sam ja tek sad oslobođena od straha. Jesam ja imala lijep život između toga, ali u dubini mene bilo je ono pitanje šta ako. I kada se dešava nešto lijepo i dešavaju se neka porodična okupljanja, uvijek sam razmišljala, Bože, šta ako mi se bolest opet vrati“, govori Sanja za Prvu.

Sada, kako govori Sanja, po prvi put nakon izazovnog i zaista teškog životnog perioda ničega se ne boji, pa ni bolesti ni loših vijesti jer ju je održala vjera u Boga i po prvi put nakon svega, osjeća se oslobođeno.

„Želim da živim život punim plućima i želim da budem dobro. Ja sam zaista želela da pošaljem poruku ljudima jer znam koliko u tim momentima znači kada vidite nekoga, čujete ili pročitate, jer ko zna koliko je ljudi u ovom momentu pomislio da živi najgori scenario svog života. Iako zvuči kao kliše, moraju da se stisnu zubi, ide dalje i biće dobro, doćiće dobri dani“, kaže Sanja.

Sanja, kako kaže, nikada nije krila svoju bolest jer njen život i fokus nisu bili samo bolest već su ga činile i druge stvari. Njen cilj je bio da podijeli svoju priču sa drugima jer kako kaže, važno je da i drugi čuju toplu riječ i ohrabrenje jer je ono u onim najmračnijim i najtežim trenucima i te kako potrebno.

Nova dijagnoza i strah za život

„Ja sam znači imala karcinom dojke, pa mi se ponovo vratio karcinom dojke i opet sam to prošla i izgurala jer sam otprilike znala šta me čeka. Znala sam kako izgleda liječenje i uvijek sam super podnosila liječenje. Posljednji put su mi se javila dva maligniteta. Gdje mi je liječena lijeva dojka, tu mi se javio angiosarkom i to je posljedica zračenja, a koja se javlja jako rijetko. Ja sada da ne bih pričala o nekim brojkama, ali tipa 1 u milion“, govori Sanja.

Angiosarkom se u tim rijetkim slučajevima pojavljuje 7-8 godina nakon operacije, kako navodi Sanja, a što se njoj i desilo te se u drugoj, desnoj dojci ponovio novi karcinom.

„To je bilo strašno. Ja se sada smejem tome. Vi ste tada kao u nekoj mašini jer morate da idete Dalje, da poštujete liječenje, da pratite šta vam se kaže, dani vam se svode na to. Znam da kada sam se pojavila na institutu i kada je bila vizita u jednom momentu oni su rekli da ovdje imamo novi slučaj, dva maligniteta različita. Ja sam tu shvatila i sama kako me svi gledaju“, govori Sanja.

Dijagnoza raka dojke joj je bila, kako priča Sanja, od prethodnog puta bila poznata, ali nikada se prije nije susrela sa terminom angiosarkoma. Prema njenim riječima, javnost za ovu dijagnozu nije imala priliku čuti često jer se često i ne dešava.

Novi život

„Ne daj bože, kada ukucate dijagnoze na internetu, kao što svi radimo, ne su poražavajuće i nekako mi je taj momenat bio ono, po prvi put sam se duboko u sebi uplašila za svoj život. I mislim da nekako kada sam prevazišla taj momenat da sam prestala i strahovati. Udahnula sam novi život i pošto imam rekonstruisana i rebra volim reći da sam život udahnula novim i punim plućima“, kazuje Sanja.

Sanja ima ugrađena tri titanijumska rebra te kroz smijeh i šalu kaže da je sada kao „Terminator“.

„Cijelu površinu grudnog koša, gdje je lijeva dojka i ušao je u međurebrni prostor. Nije zahvatio rebra, ali da bi se mogao cijeli zahvat odraditi prvo sam godinu i po dana primala hemoterapiju da bi to uopšte postalo operabilno i onda su morali, bogu hvala, hirurg Stojiljković je na Institutu prihvatio moju operaciju i morao je da mi ugradi tri dijela, titanijumska rebra. Bukvalno da odstrani taj jedan dio i stavi ta tri dijela“, prisjeća se Sanja.

Ona danas nema nikakve smetnje i uz mogućnosti da će se odraditi na njeno disanje. Kaže danas trenira, aktivna je, zdrava i živi bez smetnji.

Ljubav kao lijek protiv kancera

Sanja je kroz svoje teško putovanje gdje se borila i izašla kao pobjednik u borbi za život upoznala ljubav svog života.

Kako danas kaže, njen suprug Marko je vrijedan svakog pomena svakog dana.

„Ja kada sam se razboljela prvi put, bila sam na toj svadbi i nosila sam periku, koja nije djelovala kao perika. Ja danas mogu prepoznati periku na kilometar. Izgledala sam lijepo i on uopšte nije pomislio da sam bolesna. Mi smo se znali iz viđenja, onako iz grada, Šabac je mali grad. Meni je Marko prišao na toj svadbi da se upoznamo i mi smo popričali na toj svadbi, nešto smo se šalili i on mi je tražio telefon“, priča Sanja.

Sanja je, svjesna zdravstvene situacije u kojoj se nalazi, Marku dala broj, jer kako kaže, nije mu htjela reći sa svoju dijagnozu i uništiti veče već mu je sutradan napisala poruku.

„Samo da bih mu sutra rekla da nema razloga da se dalje čujemo. Nisam željela da mu pokvarim veče, a i prijao mi je. Otkucala sam mu poruku i nisam mu željela to reći u lice ne znajući ko kako reaguje, a poznavajući Marka sada, Marko je neko ko nije imao u porodici nekoga bliskog da je bio tako teško bolestan i mislim da je bolje da sam uradila to putem poruke. Sve sam mu napisala, da sam bolesna, da se liječim, da to nije moja kosa i da je bolje da se dalje ne upoznajemo“, priča Sanja.

Kako kaže, nije joj bila namjera da ga uvlači u sve što prolazi u tom trenutku, na šta joj je Marko odgovorio: „U redu, bolesna si, ali izliječićeš se i ja želim da te upoznam“.

Od ove poruke je prošlo 10 godina, a Sanja i Marko su danas 9 godina u braku.

„Sjećam se da je doktor Marković tada mojoj mami rekao da je to bar 50 odsto razlog izlječenja i ja od tog momenta nisam više ni mislila o bolesti i meni je tada odlazak na zračenje samo bio sputavanje moga vremena koje bih mogla da provedem s Markom“, priča Sanja kroz smijeh.

Kroz proces zračenja su prošli zajedno, tada mu je Sanja kazala da je neophodno da prođe kroz proces vještačke menopauze, te da će biti godinama na hormonskoj terapiji te da ne zna da li će se jednog dana moći ostvariti kao majka, ali uz ljubav i osjećaje i povezanost koja se razvila među njima, bolest je, kako kaže pala ne u drugi već pedeseti plan.

„Sve smo ovo do sada prošli zajedno i Marko je uz mene, mogu reći kao i moji majka, otac i brat. To je jedna nesebična ljubav i možda baš, ne možda već sigurno sam sve ovo pregurala zahvaljujući mojim bliskim ljudima i njemu. Isto tako smatram da mu mogu mnogo toga u životu pružiti. I ciklus se vratio i možda, ako bog da jednog dana budemo ostvarili san i da imamo dijete. Mi smo jako srećni i ovako sada“, rekla je Sanja.