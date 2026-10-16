Komemoracija i sahrana Gorana Talića

Neke ljude najbolje opisuje ono što ostaje iza njih kada odu. Za profesorom doktorom Goranom Talićem ostala su djela koja su promijenila zdravstvenu ustanovu na čijem je čelu bio više od dvije decenije, ali i ljudi koji su u njemu imali mnogo više od direktora, ljekara i stručnjaka. Za njegove prijatelje, bio je oslonac.

Za kolege, čovjek od kojeg se učilo. A za mnoge pacijente, nada u bolji život.

"Kažu da čovjek ima dva života i da drugi počinje kad shvatiš da imaš samo jedan, nažalost, mi tvoji drugovi imamo i treći život onaj koji počinje sad kad više ti nisi s nama. Palo je naše najjače uporište zbog toga znam da uspomenu na tebe neće biti teško sačuvati jer već vidim kako ću tvoje ime često spominjati kad dođe muka i već sad mogu da čujem da je Tala živ on bi to riješio", rekao je Vladimir Ljevar, prijatelj.

Najteže je, čini se, prihvatiti da odlazak čovjeka koji je uvijek bio tu za druge ostavlja prazninu koju niko ne može popuniti. O Goranu Taliću se danas govori kroz sve što je izgradio i unaprijedio, ali i kroz vrijednosti koje je ostavljao ljudima sa kojima je radio. Jer iza svakog uspjeha koji je postao vidljiv stajala je briga o čovjeku.

Sahrana Gorana TalićaSahrana Gorana Talića

"Iza svega onoga što je stvarao i gradio stajalo je i stoji nešto mnogo važnije od samog onog vidljivog uspjeha svijest da svaka ustanova postoji samo i isključivo zbog čovjeka a zdravstvena ustanova samo i isključivo zbog pacijenta da znanje ima pravi smisao tek onda kada se dijeli i onda kada služi nekome drugom i da se veličina čovjeka ogleda na način na koji se čovjek ponaša prema drugim ljudima", rekla je Snježana Novaković Bursać, pomoćnik direktora za medicinske poslove u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju ''Dr Miroslav Zotović''.

Od njega su se opraštali i oni sa kojima je dijelio godine rada, ali i oni sa kojima je dijelio prijateljstvo. Među njima i Milorad Dodik.

Komemoracija Goranu Taliću

"Zvao sam ga da se vidimo, rekao je idem na put čim se vratim, a on on ode zauvijek, vodio sam svakakve govore u različitim okolnostima a ovaj nisam ni želio, neka ti je vječna slava prijatelju", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Posljednji pozdrav doktoru Goranu Taliću upućen je danas i na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci, gdje je sahranjen uz prisustvo porodice, brojnih prijatelja, kolega, saradnika i najviših zvaničnika Republike Srpske. Ispratili su ga oni koji su sa njim dijelili život, rad i prijateljstvo, a iza njega ostaju djela koja će nastaviti da žive i ljudi koji ga neće zaboraviti.