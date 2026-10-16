Ko je bio dr Miroslav Zotović?

Dr Miroslav Zotović bio je poznati srpski ljekar, hirurg i vojni sanitetski oficir koji je dao značajan doprinos razvoju medicine i rehabilitacije.

Miroslav Zotović rođen je 9. januara 1900. godine u Beogradu, a preminuo je 17. januara 1969. godine. Medicinsko obrazovanje stekao je u Pragu i Beogradu, nakon čega se usavršavao u oblasti hirurgije.

Tokom svoje karijere radio je kao hirurg i sanitetski oficir, a posebno se istakao radom na liječenju i rehabilitaciji osoba s fizičkim povredama i invaliditetom. Njegov profesionalni angažman ostavio je trag u razvoju zdravstvene zaštite i rehabilitacione medicine.

Zbog njegovih zasluga, banjalučki zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dobio je 29. decembra 1970. godine ime „Dr Miroslav Zotović“.

Danas ova zdravstvena ustanova predstavlja značajan centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, a ime Miroslava Zotovića čuva uspomenu na njegov doprinos medicini i brizi o pacijentima.

Podsjetimo, Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“ u Banjaluci ubuduće se nositi ime po preminulom doktoru Goranu Taliću.