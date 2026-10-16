Ko je bio dr Miroslav Zotović?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dr Miroslav Zotović bio je poznati srpski ljekar, hirurg i vojni sanitetski oficir koji je dao značajan doprinos razvoju medicine i rehabilitacije.
Miroslav Zotović rođen je 9. januara 1900. godine u Beogradu, a preminuo je 17. januara 1969. godine. Medicinsko obrazovanje stekao je u Pragu i Beogradu, nakon čega se usavršavao u oblasti hirurgije.
Tokom svoje karijere radio je kao hirurg i sanitetski oficir, a posebno se istakao radom na liječenju i rehabilitaciji osoba s fizičkim povredama i invaliditetom. Njegov profesionalni angažman ostavio je trag u razvoju zdravstvene zaštite i rehabilitacione medicine.
Zbog njegovih zasluga, banjalučki zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dobio je 29. decembra 1970. godine ime „Dr Miroslav Zotović“.
Danas ova zdravstvena ustanova predstavlja značajan centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, a ime Miroslava Zotovića čuva uspomenu na njegov doprinos medicini i brizi o pacijentima.
Podsjetimo, Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“ u Banjaluci ubuduće se nositi ime po preminulom doktoru Goranu Taliću.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
5 h3
Republika Srpska
7 h0
Republika Srpska
8 h1
Republika Srpska
1 d1
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
6 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
21
52
21
48
21
45
21
40
21
34
Trenutno na programu