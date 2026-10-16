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Stiže sunčaniji dan, ali jutro donosi mraz i maglu

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16.10.2026 15:52

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Стиже сунчанији дан, али јутро доноси мраз и маглу
Foto: accuweather.com

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će, nakon vedrog i hladnog jutra, biti pretežno sunčano vrijeme.

Ujutru će na jugozapadu i u višim predjelima biti slabog mraza, a oko rijeka i po kotlinama prolazne magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana će na istoku doći do naoblačenja, mjestimično je moguća vrlo slaba kiša, dok će uveče u većini krajeva biti pretežno oblačno, ali bez padavina.

Duvaće slab, promjenljiv ili vjetar sjevernih smjerova, a u Hercegovini tokom jutra umjerena do pojačana bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus jedan do pet, na jugu do osam stepeni, u višim predjelima od minus tri, a maksimalna od 15 na istoku do 22 na sjeveru i zapadu, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Srpskoj i FBiH danas preovladava pretežno oblačno vrijeme.

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