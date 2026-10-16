Otvoren novi Tropik market: Proširen koncept svježih odjeljenja i novi sadržaji

Novi market zamišljen je kao mjesto za kompletnu porodičnu kupovinu, ali i za sve one trenutke kada treba pronaći ideju za ručak, ponijeti već pripremljen obrok, napraviti pauzu uz kafu ili jednostavno probati nešto novo.

Tropik maloprodaja Ist Sarajevo Siti park

Posebna pažnja posvećena je odjeljenjima hrane i ponudi koja nastaje upravo u marketu, uz kvalitetne namirnice za one koji obroke radije pripremaju kod kuće. Kupce očekuje više stotina svakodnevno pripremljenih opcija za obrok, od gotovih jela, salata, supa i čorbi, preko pekarskih i poslastičarskih proizvoda, do pice i sušija. Ponuda gotovih jela dodatno je proširena i dostupna u praktičnim samouslužnim vitrinama, a među novitetima su i jela ispod sača. U pekari se svakodnevno priprema i hljeb iz Tropikove proizvodnje, uz širok izbor drugih pekarskih proizvoda.

Za kupce koji vole da sami pripreme obrok, tu su mesnica, ribarnica te bogat izbor voća i povrća. Na jednom mjestu tako se mogu pronaći i kvalitetne namirnice za kuvanje i praktične opcije za dane kada se nema vremena za pripremu obroka. Uz svakodnevni asortiman, Tropik kupcima donosi i proizvode zbog kojih vrijedi zastati pred policom i probati nešto novo. Zato dio ponude čine pažljivo odabrani proizvodi koji se ekskluzivno nalaze na policama marketa: od autentičnih grčkih i mediteranskih ukusa, preko premijum maslinovih ulja i namaza, sve šireg izbora proizvoda iz segmenta osvještene ishrane, do selekcije kvalitetnih vinskih etiketa.

Dio koncepta je i refreš kafe i džus bar, sa kafom i svježe cijeđenim sokovima, kao i prostor za konzumaciju u kojem kupci mogu napraviti pauzu i uživati u obroku koji su odabrali u marketu. Na taj način, uz klasičnu kupovinu, novi Tropik pruža prostor i za doručak, ručak, kafu ili kratki predah tokom dana.

„Željeli smo da novi Tropik market u Ist Sarajevo Siti parku pokaže širinu našeg koncepta i kupcima pruži različite mogućnosti na jednom mjestu. Mnogo pažnje posvetili smo ponudi hrane: od kvalitetnih namirnica za pripremu kod kuće do više stotina opcija koje svakodnevno pripremamo za one dane kada kupci žele dobar obrok, ali nemaju vremena za kuvanje. Uz to, u ovom marketu donosimo pažljivo biran asortiman i dodatne sadržaje koji kupovinu čine praktičnijom i zanimljivijom. Vjerujemo da upravo spoj kvaliteta, izbora, praktičnosti i dobre usluge najbolje opisuje ono što želimo da ponudimo na ovoj lokaciji“, izjavila je Aleksandra Marković, PR Tropik maloprodaje.

Iza novog marketa stoji tim od više od 100 zaposlenih koji će svakodnevno brinuti o pripremi proizvoda, kvalitetu ponude i usluzi na svim odjeljenjima. Brojan tim posebno je važan za objekat u kojem se veliki dio hrane priprema tokom dana i u kojem kvalitet usluge ima jednako važno mjesto kao i širina asortimana.

Prvi dan rada prati i poseban program za kupce. Tokom dana organizovane su promocije i degustacije proizvoda pripremljenih u marketu, kao i dijela ekskluzivnog asortimana, dok je svaka stota kupovina gratis. Za prve sedmice rada marketa za kupce je pripremljena i posebna akcijska ponuda.

Novi Tropik u Ist Sarajevo Siti parku tako objedinjuje svakodnevnu porodičnu kupovinu, veliki izbor pripremljenih obroka, kvalitetne namirnice, pažljivo birane proizvode i sadržaje koji kupcima daju više mogućnosti tokom cijelog dana. Kupci novi market mogu posjetiti od ponedjeljka do subote od 7 do 21 čas, a nedjeljom od 9 do 21 čas.