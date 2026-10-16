CIK naredio ručno brojanje glasova na 246 biračkih mjesta

Centralna izborna komisija BiH naložila je Glavnom centru za brojanje da ručno prebroji glasačke listiće na 246 biračkih mjesta, na kojima je broj listića za više od dva odsto veći od broja birača koji su glasali.

Naredbu je CIK BiH donio danas na 78. sjednici, a Glavni centar za brojanje treba da utvrdi tačan odziv na tim biračkim mjestima i ponovo utvrdi rezultate glasanja.

Razlike između broja glasačkih listića i broja birača uočene su u izvještajima iz informacionog sistema, navodi se u saopštenju CIK-a BiH.

Kako su pojasnili iz CIK-a, odluka je donesena nakon što je Komisija, u okviru redovne kontrole i obrade izbornog materijala, analizirala rezultate dobijene elektronskim putem, odnosno skeniranjem glasačkih listića.

Kontrolno ručno brojanje obuhvatiće različite izborne nivoe, a spisak biračkih mjesta sastavni je dio naredbe.

Brojanje će biti sprovedeno u Glavnom centru za brojanje u Zetri, a dinamiku brojanja utvrdiće direktor ove institucije.