Cvijanović: Neću praviti političke saveze, ali ću imati usaglašen stav sa Filipovićevom

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da u novom sazivu Predsjedništva neće praviti političke saveze ali da će sigurno imati usaglašen stav sa hrvatskim članom Darijanom Filipović.

Cvijanovićeva je pojasnila da usaglašen stav znači da treba poštovati ustavne mehanizme za zaštitu naroda, da niko nikom ne nameće svoju volju i da nema dominacije jednih nad drugima.

"Tu se naši stavovi podudaraju. Ovo ne zovem savezništvom već političkim promišljanjem na osnovu kojeg smo Filipovićeva i ja kao predstavnici svojih partija i građana memorisali da će biti sprovedeno", rekla je Cvijanovićeva za portal "Provjereno".

Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a, naglasila je da ne pravi saveze već zajedno sa strankom i koalicijom traži podudarnosti da se naprave rezultati koji će biti u funkciji zaštite Republike Srpske.

"Poštujemo i pravo drugog da zaštiti svoja prava. Sigurno je da u Predsjedništvu BiH neće biti trulih kompromisa. Znam šta je moja politika i šta Republika Srpska očekuje, što je pokazano i na ovim i na prethodnim izborima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da SNSD-u nisu potrebna savezništva ni truli kompromisi, već fer-plej, dodajući da je ova stranka raspoložena da čestito učestvuje u jednoj takvoj utakmici.

Istakla je da SNSD i HDZ BiH imaju najveći legitimitet da nose odgovornost i kreiraju procese u BiH.

Cvijanovićeva je napomenula da će SNSD i članovi vladajuće koalicije u Republici Srpskoj naći rješenja koja će ići u pravcu nastavka napretka, većih plata, penzija i socijalnih davanja, te će pokazati dodatnu brigu za građane.

"Ovo je borba za Republiku Srpsku, da pokažemo da smo zreli političari koji će obezbijediti takvu budućnost novim generacijama jer su nam ove generacije na izborima dale takvu šansu", rekla je Cvijanovićeva.

Istakla je da je ovo najdugoročnija koalicija, koju čine partije sa kojima SNSD godinama sarađuje i da je raduje kada zajedno odrede prioriteti i odustane od uskostranačkih interesa.

Pokušaje zastrašivanja birača pričama o odnosu "dva na prema jedan u budućem sazivu Predsjedništva BiH" i o mogućem pomilovanju Milorada Dodika, Cvijanovićeva je nazvala najobičnijim spekulacijama političkog Sarajeva.

To, kako je navela, pokazuju nedostatak stvarnog političkog odnosa prema problemima sa kojima se suočava BiH.