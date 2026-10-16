Ko odlučuje o izgledu Parka Petar Kočić i zašto se građani ništa ne pitaju?

Još jedan projekat u gradu na Vrbasu kreće u realizaciju, a građani se ništa ne pitaju.

Kako navode iz neformalne grupe građana „Za Plan“, Grad Banjaluka je 14. septembra ove godine potpisao ugovor sa jednom firmom za izradu urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju Parka Petar Kočić.

Dakle, prema navodima pomenute grupe građana, idejno rješenje već postoji, odnosno, budući izgled ove javne površine skrojen je po ukusu pojedinaca, te se članovi grupe „Za Plan“ pitaju – gdje su u cijelom tom procesu građani i šira stručna javnost.

Neformalna grupa građana „Za Plan“ traži od Gradske uprave Banjaluka da građane i širu stručnu javnost što prije uključe u planiranje rekonstrukcije Parka Petar Kočić.

„Javni prostor pripada svima. O njegovoj budućnosti ne smije odlučivati samo nekolicina ljudi“, poručuju ispred grupe „Za Plan“.

Rekonstrukcija vrijedna skoro 1,6 miliona KM

Podsjećanja radi, grad Banjaluka je 21.08.2026. godine raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju i sanaciju Parka Petar Kočić vrijednu 1.597.540,71 KM sa PDV-om.

Javna nabavka Park Petar Kočić Grad Banja Luka

Ostaje da se vidi da li će Gradska uprava Banjaluka odgovoriti na zahtjeve ove neformalne grupe i omogućiti široj javnosti da se uključi u planiranje rekonstrukcije Parka Petar Kočić, čija je vrijednost procijenjena na gotovo 1,6 miliona KM, novca upravo građana Banjaluke.