Grejna sezona počela ali bez grijanja

Start grejne sezone nije najbolje počeo za sve Banjalučane. Na Bulevaru radijatori hladni. Godinama upozoravaju na problem sa isporukom toplotne energije. Miroslav Stanović kaže da je zbog lošeg grijanja bio primoran da pređe na grijanje na struju.

"Ne koristim grijanje toplane, koristim elektro grijanje, a inače dok sa koristim grijanje javne toplane, bilo je jako loše, jako loše, pogotovo kada su moje naselje prekopčali na drugu liniju, tako da je to užas bilo. Mislim, jako mi je žao, prije je ta toplana bila daleko kvalitetnija i grijala je fino, unazad toliko godina bio sam primoran da pređem na ovu vrstu grijanja", rekao je Miroslav Stanović, naselje Bulevar.

Građani koji su priključeni na gradsku mrežu, kažu situacija nije baš najbolja, svaka zima je sa strepnjom.

"Nula, ništa me ne pitajte, ovdje nikad nema grijanja".

"Pa sad, početak, ne znam šta bih vam rekao, valjda će biti bolje nego prošle godine, do sad je dobro, ali moglo bi biti bolje",

"Pa nije baš za pohvalu, sreća nije ni vani hladno, do sada je bilo loše", kažu građani.

U ovom dijelu grada svake godine nabavlja se više drva za ogrev. Cijevi su zastrajele i potrebna je rekonstrukcija.

"Mi smo ovdje navikli, grijanja nema, kada će ga biti, čisto sumnjam, mi preko čitave godine, ne samo za početak, nego preko čitave godine imamo problem sa grijanjem već niz godina da ga nemamo nikako ili je vrlo loše. Ni jedna marka nije uložena u popravku i cijevi i same Eko toplane ako je neki problem, jednostavno pare idu troše se na neke gluposti, a za elementarne stvari funkcionisanje grada, jednostavno toga nema", rekao je Dragan Stojić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Bulevar.

Problem na početku grejne sezone donose kvarovi na distributivnoj mreži, kažu iz Eko toplanama. Zbog toga bez grijanja su , dijelovi ulica u naselju Borik, Starčevica i Nova Varoš, Studentski dom „Nikola Tesla“, te Ekonomski, Mašinski, Pravni i Tehnološki fakultet. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji. Kao glavni problem ističu dotrajalost mreže, koja je u vlasništvu Grada Banjaluka.

"Zbog nedovoljnih sredstava, tokom ovogodišnjeg remontnog perioda nije bilo moguće realizovati sve potrebne zahvate na dotrajalim dionicama mreže. Zbog toga i dalje postoji mogućnost kvarova, posebno na samom početku grijne sezone. Tehničke ekipe Eko toplana ulažu maksimalne napore kako bismo sve kvarove sanirali u najkraćem mogućem roku i svim potrošačima obezbijedili neometanu i kvalitetnu isporuku toplotne energije, a korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje", navode iz Eko toplana.

Iako su proizvodni kapaciteti za početak grejne sezone bili spremni, stanje distributivne mreže ponovo je pokazalo slabosti sistema.