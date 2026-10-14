Dio banjalučkog naselja Lauš ostao bez struje zbog pucanja provodnika na dalekovodu

Dio banjalučkog naselja Lauš ostao je bez električne energije oko 17.30 časova, nakon što je došlo do pucanja provodnika na jednom dijelu dalekovoda,potvrdili su u preduzeću „Elektrokrajina“ Banja Luka.

Portparol „Elektrokrajine“ Predrag Klincov izjavio je da je zbog ovog neplaniranog kvara čak osam trafostanica trenutno bez napona.

Ekipe električara su odmah upućene na teren gdje intenzivno rade na otklanjanju kvara i sanaciji oštećenog dalekovoda, a iz preduzeća izražavaju nadu da će problem biti riješen u što kraćem roku.

Za sada iz „Elektrokrajine“ nije precizirano tačno vrijeme kada bi kompletno snabdijevanje električnom energijom u ovom dijelu Lauša moglo biti u potpunosti normalizovano, prenosi BL portal.