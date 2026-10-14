Hoće li grijanje u Banjaluci poskupjeti?

Počela je grejna sezona u Banjaluci. Još se radi na tome da svi korisnici na mreži dobiju grijanje.

Sezona grijanja počela je juče, 13. oktobra, nakon što su se stekli vremenski uslovi, a sistem je trenutno u fazi uspostavljanja pune funkcionalnosti. Kada je riječ o pouzdanosti isporuke toplotne energije, kako smo ranije najavili, zbog starosti i dotrajalosti dijelova distributivne mreže, postoji rizik od lokalnih kvarova i privremenih prekida isporuke, posebno na početku sezone, tokom stabilizacije sistema", navode iz "Eko toplane".

Starost i dotrajalost mreže nisu jedini izazov za uspješnu sezonu grijanja. „Eko toplane“ su krajem septembra saopštila da su zalihe drvne sječke dovoljne do kraja decembra. Potrebno im je još novca za nastavak stabilnog rada. Predali su i zahtjev za poskupljenje, a o tome odlučuje Skupština grada.

"Ako budu zahtjevi opravdani, u svrhu funkcionisanja grijanja i preduzeća, ja nisam protiv da se to uskladi sa povećanim troškovima. Ali, evo, da ne prejudiciram – vidjećemo kakav je njihov zahtjev, kako to oni opravdavaju i koliki iznos traže pa ćemo se onda izjasniti o tome", kaže Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.

Skupština je u julu ove godine već odobrila kredit od deset miliona maraka za sanaciju mreže, uz najavljena dodatna grant-sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj. "Eko toplane" su već tražile od Grada da im isplati odobrena, a neisplaćena grant-sredstva, kao i tekući grant od 13 miliona maraka. Radovi nisu mogli biti završeni prije početka ove sezone, pa će sistem i ove zime zavisiti od postojeće mreže i hitnih popravki.

"Mi kao organ koji usvaja izvještaje o radu i javnih preduzeća i javnih ustanova, moramo prvo sa rukovodstvom „Eko toplana“ porazgovarati o rashodima koje ta firma ima, o dividendama koje su uplaćivali ili nisu uplaćivali na račun Grada. Jer, mi smo ipak vlasnici 49% „Eko toplana“. I ranije smo već govorili da nam moraju reći zbog čega su ti iznosi koji se tiču konsultantskih usluga, marketinških usluga, advokatskih usluga u tako visokim iznosima", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Cijena grijanja za domaćinstva u Banjaluci je 1,97 KM po kvadratu mjesečno - tokom svih 12 mjeseci. Cijena u Bijeljini je 3,44 KM tokom 6, a u Doboju 3,99 tokom 7 mjeseci. U Prijedoru je cijena 2,10 KM, a u Zvorniku 3,30 KM po kvadratu tokom cijele godine. U Banjaluci, osim pitanja cijene, ostaje i pitanje koliko će sistem tokom zime biti pouzdan i ono još važnije - šta poslije decembra.