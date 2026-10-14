Blanuša o lošim rezultatima SDS-a: Najmanji problem je moja ostavka

Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, oglasio se na na društvenoj mreži Fejsbuk poručivši da izborni rezultat SDS-a nije dobar i da je bolje reći da je loš.

"Nisam se neko vrijeme oglašavao, ali je došlo vrijeme da moram. Laži, uvrede i bezobrazluk prešli su svaku granicu. Predviđanje Predsjedništva još u aprilu mjesecu, s obzirom na situaciju, bilo je 70.000 glasova i 11 poslanika. Otprilike, to je to. Pojavilo se puno dušebrižnika sada: loše ovo, loše ono, katastrofa, podnesi ostavku...", ističe Blanuša.

Dodao je da je najmanji problem njegova ostavka.

"Ja ništa od politike nisam dobio, niti sam kada živio od politike. Ali hajde prvo da sve stavimo na sto: šta je ko radio u toku kampanje, koliki je čiji doprinos, kakav mu je rezultat, koliko je ko dao sebe, svog vremena, sredstava i svega ostalog. Od stranačkih funkcionera, kandidata na listama, pa do ostalih. Da vidimo šta su galamdžije radile u toku kampanje, a i prije toga", istakao je Blanuša.

Dodao je da ako se dokaže da je on glavni problem krivac u stranci, to više neće biti problem.

Podsjetio je da je bio kandidat SDS-a kada niko nije htio biti.

Banja Luka Blanuša: Nisam podnio ostavku, odluka o Petroviću ostaje na snazi

"Angažovao se i preko mogućnosti, došao u svaki odbor, na svaki poziv, sa svima razgovarao, svima pomogao koliko sam mogao. Pokušavao graditi dogovor i jedinstvo u stranci. Okupljao opoziciju i tražio dogovor. Gledao da sve bude transparentno i da svaka odluka prođe kroz organe stranke.

"Najveći mi je grijeh što sam pričao sa Dodikom. Šta je problem? Jesam li šta učinio protiv interesa stranke? Dobili smo dio sredstava koji iz budžeta pripadaju stranci i od toga platili zakup za prostor i isplatili plate zaposlenima u stranci. Te zaposlene je trebalo poslati na biro za zapošljavanje? Ako je to grijeh, opet bih to napravio", rekao je Blanuša te dodao:

"Sve one koji su javno iznijeli da sam od nekoga uzeo novac tužiću, pa neka to na sudu dokazuju. Pozivam i istražne organe da provjere svu moju imovinu i račune, kao i prostor u kojem boravim i koji koristim ja i moja porodica. Neka se vidi šta to Branko ima i koliko je uzeo".

Dodao je da se više neće javno oglašavati na društvenim mrežama, osim kada bude iznosio zvanične stavove sa sjednica organa stranke.

"Kako radili, tako nam i Bog pomogao", poručio je Blanuša.

ISKLjUČENjE LjUBIŠE PETROVIĆA IZ STRANKE

Podsjećamo, predsjednik SDS-a Branko Blanuša donio je 5. oktobra odluku o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke, uz obrazloženje da je prekršio Statut javnom podrškom kandidatima drugih političkih organizacija na izborima 4. oktobra.

Petrović je proteklim izborima podržao kandidata Liste za pravdu i red za srpskog člana Predsjedništva BiH Nebojšu Vukanovića, iako je SDS imao svog kandidata.

Bijeljinski odbornici SDS-a zatražili su od Blanuše da povuče odluku o isključenju Petrovića iz stranke.

Blanuša je u toku sjednice Predsjedništva stranke saopštio da odluka o Ljubiši Petroviću ostaje na snazi te da nije ponudio ostavku na funkciju predsjednika stranke.