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Ruska pijanistkinja Tarasova oduševila Banjalučane

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13.10.2026 22:31

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Друго вече Интернационалног музичког фестивала "Јесења соната" у Бањалуци обиљежио је наступ истакнуте руске пијанисткиње Елене Тарасове.
Foto: Srna

Drugo veče Internacionalnog muzičkog festivala "Jesenja sonata" u Banjaluci obilježio je nastup istaknute ruske pijanistkinje Elene Tarasove.

Publika je njen nastup u Koncertnoj dvorani Banskog dvora nagradila višeminutnim aplauzom, pozivajući umjetnicu čak dva puta na bis.

Tarasova je izvela pažljivo osmišljen program koji je obuhvatio djela Frederika Šopena, Franca Lista, Johana Štrausa u obradi Alfreda Grinfelda, Petra Iljiča Čajkovskog, Sergeja Rahmanjinova, Ivana Sokolova i Frica Krajslera u obradi Rahmanjinova.

Iz Kulturnog centra Banski dvor saopšteno je da je program koncipiran kao jedinstvena muzička cjelina, bez prekida aplauzom između kompozicija, omogućavajući publici neprekinut doživljaj različitih muzičkih epoha, stilova i emocionalnih raspoloženja.

Govoreći o ulozi umjetnosti u savremenom svijetu, Tarasova je istakla značaj stvaralačkih ljudi i njihove sposobnosti da kroz umjetnost podstaknu vjeru u svijet i njegove vrijednosti.

"Stvaralački čovjek je, prije svega, čovjek. On živi u savremenom svijetu, preopterećenom informacijama, analizama i predviđanjima. Sve to daje dodatnu težinu postojanju. Muzičar ima mogućnost da prevaziđe tu težinu i da određeno vrijeme provede u nekom uzvišenom prostoru, za koji ne postoje i ne mogu postojati analogije u stvarnom svijetu", navela je ona.

Tarasova je ocijenila da su stvaraoci posebno potrebni današnjem vremenu.

"Oni ne dijele svoja razmišljanja o savremenom svijetu – u doba informacija i analitike, oni sa svijetom dijele svoju vjeru u njega", naglasila je ona.

Tarasova je višestruki laureat međunarodnih klavirskih takmičenja i vanredni profesor Moskovskog državnog konzervatorijuma "P.I. Čajkovski"

Njena bogata međunarodna karijera obuhvata nastupe u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Češkoj, Srbiji, BiH, Holandiji, Japanu i brojnim drugim zemljama.

Pokrovitelji 9. Internacionalnog muzičkog festivala "Jesenja sonata" su predsjednik Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Banjaluka.

Na programu festivala sutra je čuvena japanska violinistkinja Fumika Mohri, koja će nastupiti sa istaknutim iransko-njemačkim pijanistom Arašom Roknijem, prenosi Srna.

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Elena Tarasova

pijanista

Banja Luka

koncert

Banski dvor

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