Njemačka ulazi u Savjet UN za ljudska prava

Generalna skupština UN podržala je članstvo Njemačke u Savjetu UN za ljudska prava od naredne godine, prenio je list "Špigl".

Njemačka je dobila 163 glasa, što znatno premašuje potrebnu većinu.

Savjet UN za ljudska prava uključivaće Irsku, Brazil, Burundi, Dominikansku Republiku, Ganu, Japan, Kuvajt, Jordan, Nepal, Nigeriju, Moldaviju, Ukrajinu, Urugvaj i Zambiju sa mandatom od 2027. do 2029. godine.

"Špigl" navodi da su se samo Njemačka i Irska borile za mjesta u Savjetu UN za ljudska prava koja su dodijeljena zapadnoevropskim zemljama.

Njemačka će biti članica Savjeta UN za ljudska prava šesti put od osnivanja tog tijela, prenosi Srna.