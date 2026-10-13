Saudijska Arabija napala Jemen, Huti prijete žestokom odmazdom

Huti, koje podržava Iran, saopštili su da je Saudijska Arabija napala jemensku prijestonicu Sanu. Napad je uslijedio nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom upozorila civile da se udalje od skladišta nafte na periferiji grada.

Huti već sedam dana napadaju saudijske aerodrome, a u napadu na Rijad u subotu poginulo je 13 ljudi. Napadi predstavljaju odmazdu zbog podrške Saudijske Arabije vladinim snagama koje se bore protiv Huta u ponovo rasplamsalom građanskom ratu u Jemenu, prenosi Rojters (Reuters).

Televizija Al Masira (Al-Masirah), koja je pod kontrolom Huta, javila je da je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom napala centralno postrojenje Sabah Jemenske naftne kompanije, odnosno skladište na periferiji Sane.

Jemenska naftna kompanija saopštila je da se u tom postrojenju trenutno ne nalaze zalihe naftnih derivata, te da napad nije uticao na naftne rezerve niti na lance snabdijevanja.

Sukobljene strane razmjenjuju prijetnje

Huti su ranije zaprijetili „žestokim i bolnim“ odgovorom na svaki napad na Sanu.

Njihov portparol Jahja Sari izjavio je da bi mete mogle biti sjedište saudijske naftne kompanije Aramko (Aramco) u Dahranu i rafinerija nafte u Rijadu.

Ova grupa ponovila je i ranija upozorenja radnicima u saudijskoj naftnoj industriji, pozivajući ih da se udalje od lokacija koje bi mogle postati mete napada.

Saudijska vlada, kojom predsjedava faktički vladar zemlje, prestolonasljednik Muhamed bin Salman, poručila je da će Huti snositi posljedice zbog ponovljenih napada na kraljevinu.

Subotnji napad balističkom raketom na aerodrom u Rijadu bio je najsmrtonosniji napad u Saudijskoj Arabiji u posljednjih deset godina.

Dodatni napadi prizemljili su avione širom zemlje, iako se u Saudijskoj Arabiji istovremeno održava velika energetska konferencija.

Huti napredovali do strateški važnog moreuza

Saudijska Arabija ponovo je pokrenula vojnu kampanju u Jemenu kako bi pomogla međunarodno priznatoj vladi i zaustavila iznenadno napredovanje Huta prošlog mjeseca, kada su se duž obale Crvenog mora probili sve do strateški važnog moreuza Bab el Mandeb.

Ovaj moreuz, koji predstavlja južni ulaz u Crveno more, postao je još važniji pravac za snabdijevanje Saudijske Arabije i ostatka svijeta energentima otkako je u februaru počeo rat sa Iranom.

Teheran je tada zatvorio Ormuski moreuz, koji povezuje Persijski zaliv sa Indijskim okeanom.

Ofanziva vladinih snaga, pokrenuta prije sedam dana s ciljem potiskivanja Huta, udaljila ih je od područja najbližeg moreuzu Bab el Mandeb.

Ipak, Huti su i dalje prisutni u njegovoj blizini, a ovog mjeseca ostvarili su i nove teritorijalne dobitke oko grada Taiza.

Saudijska Arabija traži podršku saveznika

Saudijska Arabija nastoji da obezbijedi širu podršku saveznika za vojnu kampanju protiv Huta, kao i pomoć u odbrani od njihovih raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan poručio je danas Muhamedu bin Salmanu da će Turska podržati Saudijsku Arabiju, potvrdilo je tursko predsjedništvo, ne navodeći detalje o novim oblicima podrške.

Turska i Pakistan ovog ljeta potpisali su sa Saudijskom Arabijom sporazum o međusobnoj odbrani, ali Turska taj dokument još mora da ratifikuje u parlamentu.

Američki predsjednik Donald Tramp takođe je danas razgovarao sa Muhamedom bin Salmanom.

Novinarima je rekao da se Huti „ponašaju veoma loše“, dodajući da bi mogao zatražiti od Erdogana da se uključi u odbranu saudijskih interesa.

Vašington, najvažniji saveznik Saudijske Arabije i dugogodišnji garant njene bezbjednosti, do sada je odbijao saudijske pokušaje da ga direktno uključi u rat protiv Huta.

Sukob u Jemenu ponovo se rasplamsao kao posljedica šireg rata između SAD i Irana, koji je počeo američko-izraelskim napadom na Islamsku Republiku 28. februara.