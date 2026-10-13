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Sjeverna Koreja prikazala novu interkontinentalnu raketu uoči susreta sa Trampom

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13.10.2026 20:55

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На фотографији коју је објавила сјевернокорејска влада, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг Ун, у средини, његова супруга, сприједа лијево, и њихова кћерка обилазе нови одбрамбени музеј под називом Национални музеј одбрамбене револуције, на неоткривеној локацији у Сјеверној Кореји, у недјељу, 11. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/KCN Agency/Korea News Service via AP

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un predstavio je interkontinentalnu balističku raketu „hvasong-20“, koja je može da dobaci do SAD, prema navodima

Kako je Korejska centralna novinska agencija objavila 13. oktobra, raketa je prikazana u novootvorenom muzeju odbrane, i to u momentu kada je predsjednik SAD Donald Tramp nagovijestio da bi mogao da se sastane sa Kimom tokom planiranog puta u Aziju u novembru.

Analitičari navode da ova izložba možda ima za cilj jačanje pozicije Pjongjanga uoči potencijalnih pregovora, dok se ujedno ističu Kimova vojna dostignuća.

Sjeverna Koreja je takođe nedavno izvela probnu ispaljivanje taktičke balističke rakete, što je njeno četvrto lansiranje u mjesec dana.

Globalni nuklearni kontekst

Rastući raketni kapaciteti Sjeverne Koreje deo su mnogo šireg globalnog pejzaža u kojem nacije održavaju nuklearne arsenale kao dio svojih odbrambenih strategija.

Sa globalnom nuklearnom zalihom od preko 12.000 bojevih glava, zabrinjavajuće je pomisliti da su mnoge od njih daleko moćnije od bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki, prenosi Stars Insajder.

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Tagovi :

Sjeverna Koreja

Kim Džong Un

Donald Tramp

raketa

Amerika

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