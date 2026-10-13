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Dunav na rekordno niskom nivou, ali nuklearka "Pakš" nastavlja sa radom

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13.10.2026 19:49

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Људи ходају по пјешчаном спруду испод Маргаритин моста на Дунаву у центру Будимпеште, у Мађарској, 5. августа 2026. године, док се река, која протиче кроз 10 европских земаља, повлачи до никада раније виђеног ниског водостаја.
Foto: Tanjug/AP Photo/Bela Szandelszky, File

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da je Dunav na jugu Mađarske dostigao najniži vodostaj otkako se vrše mjerenja, ali da nuklearna elektrana "Pakš" i dalje radi zahvaljujući novoizgrađenom podvodnom pragu.

Mađar je naveo da je podvodni prag do sada podigao nivo Dunava za rekordnih 61 centimetar.

"Zahvaljujući tome i elektrana i zemlja nastavljaju da funkcionišu", napisao je Mađar na "Fejsbuku".

Tokom ljeta nekoliko turbina nuklearne elektrane moralo je da bude isključeno zbog niskog vodostaja Dunava, prenosi MTI.

Kako bi bilo spriječeno ponavljanje takve situacije, mađarska Vlada odlučila je da izgradi podvodni prag između Pakša i Dunasentbenedeka, prenosi Srna.

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Tagovi :

Dunav

nizak nivo Dunava

vodostaj

Peter Mađar

Mađarska

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