Ovo je muškarac kojeg je usmrtio tigar u zoološkom vrtu

Vilijam Čepmen izgubio je život nakon što je preskočio ogradu i ušao u ograđeni prostor sa tigrovima u zoološkom vrtu u Jorkširu.

U danima koji su prethodili tragediji, na društvenim mrežama objavljivao je niz neobičnih fotografija i snimaka, a samo nekoliko sati prije smrtonosnog napada podijelio je video na kojem se vidi kako prilazi tigru. Životinja ga je napala i usmrtila svega nekoliko minuta nakon što je ušao u njen prostor.

Na njegovom Instagram nalogu nalazio se i selfi snimljen u teretani, koji je objavio samo nekoliko sati prije nego što je podijelio snimak na kojem se polako približava tigru.

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Na jednoj drugoj fotografiji vidi se kako drži Bibliju i samostrel, obučen u istu od‌jeću koju je nosio kada je ušao u ograđeni prostor u Jorkširskom parku divljih životinja. Na fotografiji, objavljenoj na dan njegove smrti, između zuba drži strelicu za samostrel.

Na kraju je pao sa visine od oko 3,6 metara

Svjedoci koji su se zatekli u zoološkom vrtu ispričali su da je Čepmen, čiji identitet još nije zvanično potvrđen i koga je policija opisala kao ranjivu osobu, plesao uz muziku i zamolio jednog posjetioca parka da ga fotografiše sa mužjakom sibirskog tigra Altajem, teškim 200 kilograma, u pozadini.

Zatim je počeo da se penje u ograđeni prostor, dok je jedna žena očajnički pokušavala da ga zadrži. Na kraju je pao sa visine od oko 3,6 metara.

Ova zastrašujuća drama odigrala se svega nekoliko minuta prije nego što su hitne službe pozvane u 13.35 časova.

U međuvremenu, žena koja je snimila posljednju fotografiju muškarca briznula je u plač dok je molila ljude koji na internetu ostavljaju zlonamjerne komentare da razmisle prije nego što nešto objave.

Na drugim društvenim mrežama, Čepmen je objavljivao fotografije sa posjete Panteonu u Parizu, kao i fotografiju šlema u grčkom stilu postavljenog na postolje. Neke njegove druge objave sadržavale su i reference na influensere sa društvenih mreža.

„Nije u dodiru sa stvarnošću“

Posjetioci parka koji su se tamo zatekli u subotu ispričali su da je muškarac nekoliko puta vikao: „Stani!“, a nakon napada govorio tigru da „prestane da bude nestašan“. Prema riječima očevidaca, d‌jelovalo je kao da „nije u dodiru sa stvarnošću“.

Uznemirujući snimak objavljen na društvenim mrežama prikazuje tigra kako šapom dodiruje muškarca i poigrava se njime. Posjetioci su rekli da su potom vid‌jeli kako mu se životinja baca na vrat.

Posjetioci parka ubrzo su evakuisani, a hitne službe, uključujući helikopter hitne pomoći, pohitale su na mjesto događaja. Ipak, potvrđeno je da je muškarac preminuo. Njegova porodica obaviještena je o tragediji i dobija podršku specijalizovanih policijskih službenika.

Prema navodima, čuvari zoološkog vrta učinili su „sve što su mogli“ kako bi otjerali tigra Altaja. U pokušaju da ga uplaše, ispalili su pet glasnih akustičnih hitaca.

Vozila Hitne pomoći i helikopter stigli su u park u 13.35 časova, dok je oko ograđenog prostora postavljena crna pregrada kako bi se pokušalo sa pružanjem pomoći i spasavanjem muškarca.

Altaj neće biti uspavan nakon ovog incidenta

Jorkširski park divljih životinja, koji je i dalje zatvoren, potvrdio je da Altaj neće biti uspavan nakon ovog incidenta.

Ljudi koji su se nalazili na mjestu događaja ispričali su da je Čepmen plesao gore-dolje po stazi koja se pruža iznad tigrovog prostora.

Na jednom video-snimku, koji je navodno nastao samo nekoliko trenutaka prije nego što je ušao u ograđeni prostor, vidi se kako moli druge posjetioce da ga fotografišu sa životinjom.

– Izvinite, možete li da me fotografišete sa tigrom? – kaže on, dok Altaj leži u pozadini.

– Mnogi, mnogi ljudi kontaktirali su nas zbog Altaja, tigra. Možemo da uvjerimo sve da je on bezbjedan i dobro i da neće biti uspavan zbog ovog incidenta – navela je uprava parka.

Jorkširski park divljih životinja otvoren je 2009. godine, dok je atrakcija „Zemlja tigrova“ otvorena 2011. godine.

Ova atrakcija predstavlja namjenski izgrađen rezervat površine oko 8.100 kvadratnih metara za amurske tigrove, ugroženu podvrstu čijih jedinki u divljini ima svega oko 500.

Fotografije ograđenog prostora na zvaničnom sajtu parka prikazuju visoku stazu za posjetioce i zaštitnu ogradu iznad dijela prostora u kojem se tigrovi slobodno kreću.