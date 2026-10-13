Zabrana hidžaba u školama izazvala buru u Azerbejdžanu

Vladajuća stranka azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva stala je u odbranu novih pravila oblačenja u školama, zbog kojih učenicama i nastavnicama koje nose hidžab nije dozvoljen ulazak na nastavu.

Stranka Novi Azerbejdžan poručila je da su pravila zasnovana na ustavnim načelima sekularnosti i jednakog tretmana svih građana, dok je kritike zabrane ocijenila kao političku manipulaciju.

U saopštenju je naglašeno da Azerbejdžan poštuje vjerske slobode i da sekularni karakter obrazovanja nije usmjeren protiv islama. Vlast tako nastavlja da brani pravila koja su posljednjih dana izazvala proteste, tokom kojih je u Bakuu uhapšeno 37 ljudi.

Vlast se poziva na Ustav i jednakost

„Pravila koja se primjenjuju u obrazovanju zasnovana su na načelima jednakosti, sekularnosti, vladavine prava i obezbjeđivanja jednakih mogućnosti za sve građane“, navodi se u saopštenju vladajuće stranke.

Istaknuto je da je Azerbejdžan, prema Ustavu, sekularna država i da je neprihvatljivo pretvarati njegovo državno uređenje i obrazovnu politiku u predmet političke manipulacije.

„Azerbejdžanski narod je tokom istorije iskazivao veliko poštovanje prema svojim nacionalnim, moralnim i vjerskim vrijednostima. Sloboda vjeroispovijesti zagarantovana je Ustavom naše zemlje. Azerbejdžanska država jednako postupa prema pripadnicima svih religija i vjersku raznolikost smatra bogatstvom društva“, poručila je stranka.

Vladajuća stranka nije odgovorila na pitanje zašto se učenicama koje nose hidžab onemogućava pohađanje nastave ako država garantuje slobodu vjeroispovijesti. Takođe, nije najavila izmjene propisa zbog kojih su izbili protesti.

Poslanik brani jedinstvene školske uniforme

Azer Badamov, poslanik u azerbejdžanskom parlamentu, takođe je danas branio odluku vlasti. On je ocijenio da jedinstvene školske uniforme služe zaštiti nacionalnih vrijednosti, jačanju sekularnosti i uspostavljanju jednakih pravila u obrazovnim ustanovama.

„Azerbejdžan je sekularna država i obrazovni sistem mora da funkcioniše u skladu s tim načelom“, rekao je Badamov.

Objasnio je da škole nisu samo mjesta sticanja znanja već i ustanove u kojima se oblikuju građanski stavovi, nacionalni identitet i pogled na svijet djece.

Predsjednik azerbejdžanskog Savjeta za medije Rašad Madžid ranije je takođe podržao propise, tvrdeći da se pitanje školskih uniformi neopravdano predstavlja kao ograničavanje vjerskih sloboda.

„U Azerbejdžanu nema zabrane hidžaba. Međutim, jedinstvena školska uniforma važna je u sekularnom obrazovnom sistemu. Svi to moramo prihvatiti“, poručio je Madžid.

Državna televizija podržala nova pravila

U raspravu se uključila i azerbejdžanska državna televizija AzTV, koja je u prilogu prikazala učenice sa hidžabom i bez njega. Gledaocima je postavljeno pitanje: „U kojoj biste školi željeli da učite? Izbor je vaš.“

Državna televizija takođe je podržala nova pravila, poručivši da je Azerbejdžan muslimanska, ali sekularna država. U prilogu je naglašeno da zemlja ima sopstvene vrijednosti i nacionalni identitet koji država namjerava da zaštiti od stranih uticaja.

„Država će se suprotstaviti svakom pokušaju nametanja arapsko-persijskih vrijednosti našem nacionalnom identitetu, kao i pokušajima mijenjanja načina razmišljanja i pogleda na svijet naše djece, počevši od školskog uzrasta“, poručeno je na državnoj televiziji.

Protesti zbog zabrane hidžaba

Podsjetimo, u Azerbejdžanu su izbili protesti nakon što pojedine škole učenicama i nastavnicama koje nose hidžab nisu dozvolile ulazak na nastavu. Policija je juče saopštila da je u Bakuu uhapšeno 37 ljudi zbog incidenata povezanih sa protestima.

Vlada je 21. septembra izmijenila pravila oblačenja učenika, a 6. oktobra donijela je i nova pravila za nastavnike. Hidžab se u propisima izričito ne spominje, ali je zabranjena odjeća koja narušava jedinstvenost školske uniforme ili nije u skladu sa načelom sekularnosti, prenosi Indeks