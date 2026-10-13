Mask je ispod objave naloga Bijele kuće "Brzi odgovor 47" na društvenoj mreži iks koji je objavio video Trampove izjave, naveo da je Zelenski "otišao predaleko".

"Zelenski je otišao predaleko", napisao je milijarder.

Takođe, rekao je da je vrijeme da Ukrajina izabere novog predsjednika.

"Slažem se, vreme je da Ukrajina dobije novog lidera", napisao je milijarder na društvenim mrežama, komentarišući slične Trampove izjave o Zelenskom.

Podsjećanja radi, dan ranije, Tramp je oštro kritikovao Zelenskog zbog udara na rafinerije nafte u Rusiji i pozvao na njegovu ostavku.

"Zelenski je mogao da okonča ovaj rat mnogo, mnogo puta. Ali on to ne čini. Ukrajini je potreban novi lider koji može da postigne dogovor. Iz nekog razloga, Zelenski nikada ne sklapa dogovore", rekao je američki predsjednik.