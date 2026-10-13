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Njemačka: Obustavljeni letovi na aerodromu zbog vanredne situacije

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13.10.2026 12:57

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Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова
Foto: pexels/ Wendy Wei

Letovi na aerodromu u njemačkom gradu Nirnbergu obustavljeni su zbog vanredne situacije u avio-saobraćaju, saopštila je uprava aerodroma.

Za sada nije poznato više informacija o razlogu proglašavanja vanredne situacije, javlja Rojters.

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Iz uprave su poručili da će uskoro biti objavljene dodatne informacije.

(Srna)

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Tagovi :

Njemačka

Aerodrom

otkazani letovi

vanredna situacija

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