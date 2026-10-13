Njemačka: Obustavljeni letovi na aerodromu zbog vanredne situacije

Autor:ATV redakcija
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Letovi na aerodromu u njemačkom gradu Nirnbergu obustavljeni su zbog vanredne situacije u avio-saobraćaju, saopštila je uprava aerodroma.
Za sada nije poznato više informacija o razlogu proglašavanja vanredne situacije, javlja Rojters.
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Iz uprave su poručili da će uskoro biti objavljene dodatne informacije.
(Srna)
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