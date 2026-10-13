Njemačka: Obustavljeni letovi na aerodromu zbog vanredne situacije

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Letovi na aerodromu u njemačkom gradu Nirnbergu obustavljeni su zbog vanredne situacije u avio-saobraćaju, saopštila je uprava aerodroma.

Za sada nije poznato više informacija o razlogu proglašavanja vanredne situacije, javlja Rojters. BiH Tužilaštvo BiH odlučilo: Neće istraživati Darka Ćuluma Iz uprave su poručili da će uskoro biti objavljene dodatne informacije. (Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.