Upozorenje Eparhije: Oprez zbog djelovanja sekti na području Bijeljine

Eparhija zvorničko-tuzlanska pozvala je vjernike i građane Bijeljine na oprez i duhovno rasuđivanje u slučaju kontakta sa "Jehovinom svjedocima", čije učenje fundamentalno odstupa od osnovnih dogmi i tradicije hrišćanske pravoslavne Crkve.

Iz Eparhije su napomenuli da ovu vjersku zajednicu izvan hrišćanskog konteksta svrstava, prije svega, odbacivanje Svete Trojice i negiranje božanske prirode Isusa Hrista.

Dodali su da im se d‌jelovanje na području Bijeljine i okoline odvija kroz prepoznatljive i direktne metode, najčešće obilaskom domaćinstava od vrata do vrata ili slanjem pisanih obavještenja prilikom čega nude besplatne kurseve, promotivne časopise i njihovo specifično prevedeno izdanje Svetog pisma.

Posebna meta njihovog d‌jelovanja često su starije, usamljene ili bolesne osobe, kojima se kroz ponudu razgovora, pomoći i druženja postepeno nameće psihologija zavisnosti od zajednice.

U pojedinim slučajevima krajnji cilj može biti i materijalno iskorištavanje ranjivih pojedinaca, uključujući i prepisivanje imovine organizaciji, dok se sa druge strane, od mlađih i novopridošlih članova zahtijeva potpuna posvećenost i aktivna obaveza daljeg misionarenja i obilaska novih domova, prenosi Srna.

Republika Srpska Radanović: Sarajevo mrzi sve što je srpski identitet

"Jehovini svjedoci" nastali su u drugoj polovini 19. vijeka u Sjedinjenim Američkim Državama, njihova organizacija dijelom funkcioniše kroz strogo centralizovano vođstvo, a karakteriše ih i dosljedno odbijanje medicinskih tretmana poput transfuzije krvi i odbacivanje državnih simbola i svih oblika građanskih obaveza.

"Za sve nedoumice o vjerskim pitanjima vjernici i građani Bijeljine treba da se obrate svojim parohijskim sveštenicima", naglašeno je u saopštenju Eparhije zvorničko-tuzlanske.