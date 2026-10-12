Srbac slavi Dan i krsnu slavu, prisustvuje Minić

Srbac danas svečano obilježava Dan i krsnu slavu opštine - Pokrov Presvete Bogorodice, a centralnim manifestacijama prisustvuje predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Premijer Srpske prisustvovao je parastosu kod centralnog spomen-obilježja i odao počast poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata, nakon čega je planirano njegovo prisustvo na svečanoj sjednici Skupštine opštine u Gradskoj galeriji „Rajko Petković“.

Srbac krsnu slavu proslavlja 14. oktobra, dok se Dan opštine obilježava u znak sjećanja na 2. novembar 1935. godine, kada je odlukom vlasti Kraljevine Jugoslavije, tadašnji Bosanski Svinjar preimenovan u Srbac.