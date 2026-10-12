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Dabar presjekao šest kablova i ostavio dio Prnjavora i Stanara bez struje

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12.10.2026 10:07

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Дабар пресјекао каблове за струју.
Foto: Screenshot/Facebook

Neobičan uzrok kvara na dalekovodu "Štrpci" ostavio je oko 1.600 korisnika bez električne energije na području Prnjavora i Stanara. Dabar je presjekao svih šest podzemnih kablova na dionici koja prolazi ispod auto-puta Banjaluka–Doboj.

Terenske ekipe “Elektrokrajine” rade na sanaciji kvara koji se dogodio u nedjelju u 21.30 časova. Zbog složenosti radova i potrebe za angažovanjem teške građevinske mehanizacije, otklanjanje kvara i ponovno uspostavljanje redovnog snabdijevanja trajaće duže.

Dalekovod “Štrpci” snabdijeva ukupno 1.600 korisnika, od prnjavorskog naselja Štrpci do sela Brestovo i Mitrovići u opštini Stanari, prenosi Mondo.

Iz “Elektrokrajine” navode da je dabar izazvao oštećenje svih šest podzemnih kablova na srednjenaponskom dalekovodu, zbog čega je neophodna njihova zamjena.

Za izvođenje radova potrebna je teška građevinska mehanizacija, što usporava dinamiku sanacije.

Iz ovog preduzeća zamolili su korisnike koji se napajaju sa dalekovoda “Štrpci” za strpljenje i razumijevanje dok traju radovi.

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Struja

Prnjavor

Stanari

isključenje struje

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