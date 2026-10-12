Održan svečani prijem za 34 nova asistenta

Autor:ATV redakcija
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U prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjaluci održan je svečani prijem za novoizabrane asistente, više asistente i docente.
Vršilac dužnosti rektora Ranko Škrbić poručio je da dolazak mladih saradnika na fakultete i Akademiju umjetnosti predstavlja značajan korak u jačanju ove visokoškolske ustanove. On je precizirao da je Univerzitet bogatiji za 34 nova kadra 21 asistenta, tri viša asistenta, devet docenata i jednog stručnog saradnika.
„Moramo raditi na kadrovskom jačanju, jer je to naša budućnost. Bez toga neće biti razvoja ni fakulteta ni Univerziteta“, istakao je Škrbić.
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