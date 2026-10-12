Pala tri lica sa potjernica, jedan osumnjičen za pronevjeru

Autor:ATV redakcija
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Banjalučka policija tokom vikenda lišila je slobode B.P. iz Novog Grada, M.C. iz Banjaluke i T.S. iz Berkovića, za kojima su bile raspisane potrage.
B.P. je uhapšen na osnovu centralne potjernice Osnovnog suda u Novom Gradu, dok je M.C. pao po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci.
Treći uhapšeni, T.S. iz Berkovića, pao je po potrazi Policijske stanice Potkozarje zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Pronevjera". B.P. i M.C. su odmah predati Sudskoj policiji, dok je T.S. sproveden u PS Potkozarje.
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