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Banjalučanin ukrao kutiju sa dobrovoljnim prilozima iz crkve

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12.10.2026 11:05

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Лисице на рукама женска рука
Foto: Pexel/Kindel Media

Banjalučanin Ž.K. uhapšen je zbog sumnje da je iz hrama na području Laktaša ukrao kutiju sa dobrovoljnim prilozima.

Kako navode iz banjalučke policije, sumnjičeni je krađu izvršio 10. oktobra, a brzom reakcijom policije pronađen je i lišen slobode nakon čega se tereti za krivično djelo "Krađa".

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

Krađa

Crkva

hapšenje

PU Banjaluka

Crna hronika

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