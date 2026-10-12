Banjalučanin ukrao kutiju sa dobrovoljnim prilozima iz crkve

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Banjalučanin Ž.K. uhapšen je zbog sumnje da je iz hrama na području Laktaša ukrao kutiju sa dobrovoljnim prilozima.

Kako navode iz banjalučke policije, sumnjičeni je krađu izvršio 10. oktobra, a brzom reakcijom policije pronađen je i lišen slobode nakon čega se tereti za krivično djelo "Krađa". O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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