Policija oduzela automobil, vozač za kazne duguje 17.000 KM

Autor:ATV redakcija
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Policija u Trnovu privremeno je oduzela automobil "bora" od vozača N. S. koji za neplaćene kazne duguje 17.030 KM, saopšteno je iz MUP-a KS.
Provjerom je utvrđeno da je ovaj tridesetjednogodišnji muškarc iz Ilijaša višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja, te da vozilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje.
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Protiv njega će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Opštinskom sudu u Sarajevu.
(Srna)
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