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Policija oduzela automobil, vozač za kazne duguje 17.000 KM

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12.10.2026 10:38

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Волан управљач дио је управљачког система моторних возила који се користи за усмјеравање возила
Foto: pexels/Vurzie Kim

Policija u Trnovu privremeno je oduzela automobil "bora" od vozača N. S. koji za neplaćene kazne duguje 17.030 KM, saopšteno je iz MUP-a KS.

Provjerom je utvrđeno da je ovaj tridesetjednogodišnji muškarc iz Ilijaša višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja, te da vozilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje.

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Protiv njega će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Opštinskom sudu u Sarajevu.

(Srna)

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Trnovo

oduzet automobil

Kazna

MUP Kanton Sarajevo

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