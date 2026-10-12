Potvrđena optužnica protiv Anesa Suljevića: U garaži krio arsenal oružja i drogu

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Anesa Suljevića kod kojeg je u garaži pronađeno skoro četiri kilograma kanabisa, kokain, amfetaminsko ulje, automatska puška, ručne bombe i raketni bacač.

Prema navodima optužnice, Suljević je u periodu do 10. jula nabavljao i držao drogu radi dalje prodaje, saopšteno je iz kantonalnog Tužilaštva.

Tereti se da je u garaži na području sarajevske opštine Stari Grad držao drogu, materije i supstance namijenjene proizvodnji droge, kao i vatreno oružje, municiju i eksplozivne materije.

Prilikom pretresa stana i garaže koje je koristio, pronađeno je i oduzeto gotovo četiri kilograma kanabisa, 358 grama kokaina, digitalne vage i aparati za vakumiranje s tragovima opojnih droga.

Pronađeno je i oko 50 litara metanola, organskog otapala koje može imati primjenu u različitim procesima, uključujući i procese povezane s proizvodnjom nedozvoljenih supstanci.

Pored droge i prateće opreme, pronađeni su automatska puška, tri ručne bombe, ručni raketni bacač i 325 komada municije različitih kalibara.

Optuženom je nakon potvrđivanja optužnice produžen pritvor.

Tereti se za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.