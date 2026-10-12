Potvrđena optužnica protiv osumnjičene za pomaganje Vujoviću

Autor:ATV redakcija
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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv 28-godišnje M.I. iz Nevesinja zbog sumnje da je počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja.
Optužnicu je u potvrdio Osnovni sud u Trebinju.
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Prema navodima optužnice, njoj se stavlja na teret da je 22. avgusta 2026. godine u mjestu Bare, opština Bileća, u namjeri da oteža dokazivanje, sakrila predmete koji služe kao ključni dokazi u predmetu za krivično djelo teško ubistvo.
Podsjetimo, M. I. je uhapšena u okviru policijskih aktivnosti na rasvjetljavanju detalja vezanih za pokušaj teškog ubistva koji se dogodio nakon konjskih trka kod Bileće.
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