Logo

Potvrđena optužnica protiv osumnjičene za pomaganje Vujoviću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.10.2026 08:03

Komentari:

0
Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv 28-godišnje M.I. iz Nevesinja zbog sumnje da je počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja.

Optužnicu je u potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Затвор

Hronika

Određen pritvor osumnjičenoj za pomaganje Vujoviću

Prema navodima optužnice, njoj se stavlja na teret da je 22. avgusta 2026. godine u mjestu Bare, opština Bileća, u namjeri da oteža dokazivanje, sakrila predmete koji služe kao ključni dokazi u predmetu za krivično djelo teško ubistvo.

Podsjetimo, M. I. je uhapšena u okviru policijskih aktivnosti na rasvjetljavanju detalja vezanih za pokušaj teškog ubistva koji se dogodio nakon konjskih trka kod Bileće.


Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

OJT Trebinje

Dokazi

Trebinje

teško ubistvo

Optužnica

Komentari (0)

Pročitajte više

Мирко Самарџић спровођење у ОЈТ Требиње

Hronika

Pomagači Željka Vujovića na slobodi

1 mj

2
Гажење људи на коњским тркама: Одређен притвор Жељку Вујовићу и Мирку Самарџићу

Hronika

Gaženje ljudi na konjskim trkama: Određen pritvor Željku Vujoviću i Mirku Samardžiću

1 mj

6
Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње

Hronika

Određen pritvor za Gorana Čubrilu za pomoć Vujoviću

1 mj

0
Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње

Hronika

Gaženje ljudi na konjskim trkama: Predložen pritvor za Željka Vujovića i Mirka Samardžića

1 mj

0

Više iz rubrike

Удес у Тузли

Hronika

Sudar autobusa i auta u BiH, saobraćaj otežan

12 h

0
Мајка убијеног Дејана Костића Деле се огласила са гробља

Hronika

Majka ubijenog Dejana Kostića Dele se oglasila sa groblja

12 h

1
ротација, полиција

Hronika

Haos na Vlašiću: Muškarca pretukli štapovima

13 h

0
Више од два килограма дроге заплијењено је у полицијској акцији "Слипер", двије особе су упапшене, а за једном се још трага, саопштено је из ПУ Добој.

Hronika

U Doboju oduzeto više od dva kilograma droge i novac, uhapšene dvije osobe

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

26

U padu cijene nafte

08

19

Šta znači ako na Miholjdan pada kiša? Naši preci su se plašili ove zime

08

16

Jednostavan doručak za zdravlje srca i bolju cirkulaciju

08

03

Potvrđena optužnica protiv osumnjičene za pomaganje Vujoviću

08

01

Sedam puta se udavala, od muškaraca uzimala novac za kocku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima