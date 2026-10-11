U Doboju oduzeto više od dva kilograma droge i novac, uhapšene dvije osobe

Više od dva kilograma droge zaplijenjeno je u policijskoj akciji "Sliper", dvije osobe su upašene, a za jednom se još traga, saopšteno je iz PU Doboj.

A.D. iz Doboja i J.S. sa područja opštine Doboj jug, FBiH, juče su uhapšeni u operativnoj akciji Policijske uprave Doboj, Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, dok se za A.Z. iz Doboja još traga.

Osumnjičeni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, navodi se u saopštenju.

Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju izvršeni su pretresi na više lokacija na području grada Doboja i opštine Doboj jug, koje koriste osumnjičena lica.

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Tokom realizacije akcije "Sliper", koja je sprovedena od 30. juna do 10. oktobra, oduzeto je 1.609 grama "amfetamina", 616 grama marihuane, 234 tablete pribavljene radi zloupotrebe, 1.030 evra i 270 KM, mobilni telefoni, SIM kartice, digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, istakli su iz policije.

A.D. i J.S. će uz izvještaj o izvršenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost Okružnog tužilaštva Doboj, dok je potraga za trećim licem u toku.

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U ovim aktivnostima učestvovali su i pripadnici Uprave za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske.