Saobraćajka u Banjaluci: Automobil završio na krovu u kanalu

Jedna osoba zadobila je povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se juče ujutru dogodila u banjalučkom naselju Lauš.

Do nezgode je došlo kada je vozilo sletjelo s kolovoza, udarilo u električni stub i prevrnulo se na krov u kanal pored puta.

Od siline udara, betonski stub za prenos električne energije znatno je oštećen i ostao je nakrivljen iznad kanala, što se vidi na objavljenim fotografijama sa lica mjesta na fejsbuk stranici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

Prema informacijama koje su vatrogasci objavili, tehnička intervencija dojavljena je u 08:58 časova u Karađorđevoj ulici.

Pripadnici vatrogasne jedinice ubrzo su stigli na lice mjesta kako bi pružili pomoć i učestvovali u spašavanju osobe.