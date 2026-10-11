Saobraćajka u Banjaluci: Automobil završio na krovu u kanalu

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba zadobila je povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se juče ujutru dogodila u banjalučkom naselju Lauš.
Do nezgode je došlo kada je vozilo sletjelo s kolovoza, udarilo u električni stub i prevrnulo se na krov u kanal pored puta.
Od siline udara, betonski stub za prenos električne energije znatno je oštećen i ostao je nakrivljen iznad kanala, što se vidi na objavljenim fotografijama sa lica mjesta na fejsbuk stranici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.
Prema informacijama koje su vatrogasci objavili, tehnička intervencija dojavljena je u 08:58 časova u Karađorđevoj ulici.
Pripadnici vatrogasne jedinice ubrzo su stigli na lice mjesta kako bi pružili pomoć i učestvovali u spašavanju osobe.
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