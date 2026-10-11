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Saobraćajka u Banjaluci: Automobil završio na krovu u kanalu

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11.10.2026 12:25

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У бањалучком насељу Лауш јуче ујутру догодила се саобраћајна незгода у којој је једна особа задобила повреде.
Foto: Facebook

Jedna osoba zadobila je povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se juče ujutru dogodila u banjalučkom naselju Lauš.

Do nezgode je došlo kada je vozilo sletjelo s kolovoza, udarilo u električni stub i prevrnulo se na krov u kanal pored puta.

Od siline udara, betonski stub za prenos električne energije znatno je oštećen i ostao je nakrivljen iznad kanala, što se vidi na objavljenim fotografijama sa lica mjesta na fejsbuk stranici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

Prema informacijama koje su vatrogasci objavili, tehnička intervencija dojavljena je u 08:58 časova u Karađorđevoj ulici.

Pripadnici vatrogasne jedinice ubrzo su stigli na lice mjesta kako bi pružili pomoć i učestvovali u spašavanju osobe.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Banjaluka

udes

sudar

Lauš

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