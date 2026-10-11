Incident u Šipovu: Pijan došao u policijsku stanicu pa napao policajca

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I. P. uhapšen je nakon što je pijan došao u Policijsku stanicu Šipovo, gd‌je je verbalno i fizički napao policijskog službenika i nanio mu povrede.

Kod osumnjičenog utvrđeno 2,56 promila alkohola u organizmu. Povrijeđenom policijskom službeniku medicinska pomoć ukazana je u Domu zdravlja Šipovo. I. P. osumnjičen je za krivično d‌jelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Hronika Crnogorac ukrao službeni "pasat" Opštine Bileća, pa ga slupao "O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da mu nakon kompletiranja predmeta u redovnoj proceduri bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu", iz Policijske uprave Mrkonjić Grad saopšteno je da je

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