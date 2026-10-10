Velika akcija MUP-a Srpske kodnog naziva "Sleeper": Pretresi na više lokaciija

Dobojska policija, u saradnji sa kolegama iz drugih uprava MUP-a Srpske i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, sprovode danas veliku operativnu akciju kodnog naziva "Sleeper", usmjerenu na suzbijanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

U okviru ove akcije, na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju, u toku su pretresi na ukupno osam lokacija na području Doboja i opštine Doboj Jug.

Pod lupom policije nalaze se četiri lica, a tokom dosadašnjih pretresa već je pronađena određena količina droge, kao i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku.

U realizaciji akcije učestvuju i pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet te Uprave za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske.

Iz policije poručuju da će detaljniji rezultati ove opsežne akcije biti poznati po njenom okončanju.