Motociklista zadobio teške povrede u sudaru sa automobilom

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Saobraćajna nesreća dogodila se juče u opštini Novi Grad, u Sarajevu. U nesreći su učestvovali automobil marke Pasat, kojim je upravljao vozač Đ.S. i motocikl marke Suzuki, kojim je upravljao vozač Š.V.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač Š.V. zadobio je teške tjelesne povrede. Svijet Njemačka zadržava sankcije Rusiji O navedenom obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS. Uviđaj su obavili policijski službenici Odjeljenja za saobraćajne istrage i krim. tehničar MUP-a KS uz prisustvo vještaka saobraćajne i mašinske struke, navode iz MUP-a KS. (Avaz)

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