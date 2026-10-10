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Motociklista zadobio teške povrede u sudaru sa automobilom

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10.10.2026 13:57

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Saobraćajna nesreća dogodila se juče u opštini Novi Grad, u Sarajevu. U nesreći su učestvovali automobil marke Pasat, kojim je upravljao vozač Đ.S. i motocikl marke Suzuki, kojim je upravljao vozač Š.V.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač Š.V. zadobio je teške tjelesne povrede.

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O navedenom obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS. Uviđaj su obavili policijski službenici Odjeljenja za saobraćajne istrage i krim. tehničar MUP-a KS uz prisustvo vještaka saobraćajne i mašinske struke, navode iz MUP-a KS.

(Avaz)

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Saobraćajna nesreća

Sarajevo

sudar

povrijeđen motociklista

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