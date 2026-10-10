Uhapšen državljanin BiH: Velika akcija SIPA-e i bugarske policije

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Foto: Pexels/Kindel Media

U međunarodnoj operativnoj akciji "Gambit", koju su sproveli pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH u saradnji sa bugarskom policijom, oduzeto je 12 kilograma kokaina, a uhapšen je državljanin BiH.

Akcija je realizovana 7. oktobra pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH, saopšteno je iz SIPA-e. Aktivnosti su rezultat višemjesečnog rada policijskih službenika SIPE, usmjerenog protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe sa područja BiH. BiH Pokušaj otimanja imovine SPC u FBiH: Crkva upisana na nepostojećeg vlasnika Osumnjičeni su učestvovali u planiranju, organizovanju i vršenju neovlaštenog prometa opojnih droga u više zemalja Evropske unije i Turskoj.

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