Uhapšen državljanin BiH: Velika akcija SIPA-e i bugarske policije

Autor:ATV redakcija
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U međunarodnoj operativnoj akciji "Gambit", koju su sproveli pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH u saradnji sa bugarskom policijom, oduzeto je 12 kilograma kokaina, a uhapšen je državljanin BiH.
Akcija je realizovana 7. oktobra pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH, saopšteno je iz SIPA-e.
Aktivnosti su rezultat višemjesečnog rada policijskih službenika SIPE, usmjerenog protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe sa područja BiH.
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Osumnjičeni su učestvovali u planiranju, organizovanju i vršenju neovlaštenog prometa opojnih droga u više zemalja Evropske unije i Turskoj.
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